Unter dem Motto: „Tauschen – Kaufen – Erleben“ kamen Hobbygärtner am Gartenlebentag in Zwettl zusammen. In der Weitraer Straße bestaunten die Besucher am 29. April bei strahlendem Sonnenschein Zimmerpflanzen, Gemüse, Kräuter, Kunsthandwerk und selbst gemachte Keramikartikel der insgesamt 26 Aussteller.

Landesrat Karl Wilfing eröffnete die Veranstaltung und erfreute sich mit den Besuchern am Ambiente: „Gestern gab es noch Schneeregen in Zwettl. Heute ist passend zur Pflanzentauschbörse das Frühjahr voll eingetroffen!“ Wilfing sprach außerdem Gartenleben-Geschäftsführerin Elisabeth Koppensteiner Dank für ihre Arbeit in der „Natur im Garten“-Initiative aus. „1999 trug sie als Pionierin diese Idee ins Land Niederösterreich. Heute ist daraus eine große Bewegung entstanden“, so Wilfing.

Mittlerweile laufen 14.700 Gärten in ganz Niederösterreich unter den „Natur im Garten“-Richtlinien. Sie verzichten auf synthetische Düngemittel und den Einsatz von Pestiziden. „Mit Zwettl gibt es 224 Partnergemeinden, die nach diesen Grundsätzen gesund halten, was uns gesund hält“, so Wilfing.

An einem der 26 Stände präsentierte auch Gartenleben selbst sein Angebot. Neben Tee für Pflanzen und einem Biodünger konnten sich die Besucher auch den neuen Schafwolldünger „Wolllinge“ und den Rasendünger „Feed & Weed“ kaufen.

Neue App scannt Pflanzen-Strichcode

Außerdem bietet Gartenleben eine App für Smartphones an, die den Strichcode von Pflanzenprodukten scannt. Die App liefert Informationen darüber, ob das Produkt biokonform und für die Umwelt nachhaltig verträglich ist. So können mittlerweile Pflanzenschutz-, Pflanzenstärkungs- und Pflanzenhilfsmittel, Dünger und Erden sowie Substrate geprüft werden.

„Unsere Hauptarbeit ist aber weiterhin das Gartentelefon“, sagte Koppensteiner stolz. Unter der Nummer 02742/74333 erhalten Garteninteressierte Antworten auf ihre Fragen. Mittlerweile berät das Team um Elisabeth Koppensteiner etwa 40.000 Menschen jährlich.

Eine Riesentombola, Tee für Hund und Katz als Gratis-Geschenk und selbst gemachte Bio-Schmankerl rundeten das Programm ab. Die Einnahmen aus der Veranstaltung spendet Gartenleben an Mario Holzreiter. Er möchte an den Paralympics in Tokio 2020 teilnehmen.