Der Flohmarkt der Zwettler Pfadfinder findet heuer nicht mehr in den Versteigerungshallen, sondern im Hamerlingsaal des Gasthofes Schierhuber statt. Am 7. und 8. Oktober bieten die Pfadfinder dort Geschirr, Spielzeug und Bücher an.

Aus organisatorischen Gründen müssen die Pfadfinder auf den verkleinerten Standort als Zwischenlösung zurückgreifen. Sie ersuchen bereits jetzt, passende Gegenstände zu sammeln. Die Warenspenden werden in der Woche von 2. bis 6. Oktober beim Hamerlingsaal angenommen. Der Elternrat der Pfadfinder organisiert die Veranstaltung.

Im Herbst 2018 kann dank Entgegenkommens des Rindezuchtverbandes der Flohmarkt wieder in den Viehzuchthallen stattfinden.