Wie es mit ihm persönlich weitergeht, was aus dem „Kult“ wird, und welche weitgreifenden Umwälzungen es demnächst in der Zwettler Gastronomie – von der „Goldenen Rose“ bis zum „Fliegenden Holländer„ – noch geben wird, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der NÖN Zwettl.