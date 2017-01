Kurz vor 7 Uhr früh geriet auf der B 36 nach dem „Weinberg“ in Zwettl ein Kastenwagen einer Badener Firma, der Richtung Großhaslau unterwegs war, im dichten Schneetreiben ins Schleudern und landete im Straßengraben.

Die Feuerwehren Zwettl-Stadt und Stift Zwettl bargen das schwer beschädigte Fahrzeug mittels Seilwinde. Während der Bergungsarbeiten musste der Verkehr auf der um diese Zeit stark befahrenen Straße mehrmals kurzfristig angehalten werden.

FF Zwettl-Stadt

Nicht einmal zwei Stunden später der nächste Einsatz: Die Feuerwehr Oberstrahlbach forderte die FF Zwettl-Stadt zur Unterstützung einer Fahrzeugbergung auf der L 71 in Höhe „Demutsgraben“ an. Gemeinsam wurde ein Pkw, der in den Straßengraben gerutscht war, mittels Kran geborgen.

FF Zwettl-Stadt