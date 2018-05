Weil sich heuer der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich zum 80. Mal jährt, setzte die Theatergruppe Zwettl das Stück „Der Bockerer“ auf den Spielplan – und lud eine Holocaust-Überlebende ein. Am Nachmittag des 29. April berichtete die Ärztin Lucia Heilman aus Wien über ihre Erfahrungen als Jüdin in der „Hitlerzeit“.

„Es läutete an der Tür“, erzählte sie. Als die Mutter öffnete, standen zwei SS-Männer draußen, groß und schwarz wie Monster, die den von der neunjährigen Lucia Kraus, später Lucia Heilman, so geliebten Opa festnahmen und deportierten, weil er Jude war. Er starb im Oktober 1939 im Konzentrationslager Buchenwald.

„Reinhold hat alles getan, um uns zu retten – und das unter eigener Lebensgefahr“

Lucias Vater, ein Ingenieur bei Siemens, befand sich damals in Persien. Er wollte seine Familie nachholen. Die Ausreisepapiere waren bereits vorhanden, aber das nötige Geld für die Schiffskarte fehlte. Zu Kriegsbeginn wurde der Vater interniert und schließlich nach Australien deportiert. Mutter und Tochter verloren ihre Wohnung und mussten in eine kleine Sammelwohnung ziehen. Als auch ihnen die Deportierung drohte, gewährte Reinhold Duschka, ein guter Freund des Vaters, den beiden Zuflucht in seiner Werkstatt in Wien-Mariahilf. „Reinhold hat alles getan, um uns zu retten – und das unter eigener Lebensgefahr“, erinnerte sich die Vortragende dankbar.

Eines Tages sagte die Mutter: „Heute gehen wir in den Keller“, (den Luftschutzkeller mieden sie ansonsten, um nicht aufzufallen und entdeckt zu werden). Schon während des Hinuntergehens fielen die ersten Bomben auf die Werkstatt und setzten sie in Brand. Die beiden hatten ihr Versteck verloren. Reinhold fand ein neues, wenngleich finsteres Lokal, das sie von 11/44 bis 4/45 benutzen konnten. Mit der Befreiung im April 1945 konnten Mutter und Tochter ein neues Leben beginnen.

Nach dem Vortrag kamen durch die Fragen noch zahlreiche interessante Details zutage.