Ein ganz besonderer Anlass wurde am Samstag, 22. Oktober, im Rahmen der traditionellen Betriebsfeier der Kastner-Gruppe gefeiert: Der Frontman, Kopf und Stratege des Unternehmens, Christof Kastner , feierte seinen 50. Geburtstag – und mit ihm nicht nur viele Festgäste, Partner, Wegbegleiter und Freunde, sondern auch hunderte Mitarbeiter aus allen acht Firmenstandorten. Dafür waren vis-a-vis des Firmensitzes extra Zelte aufgestellt worden.

„Es hat eine lange Tradition, dass wir Mitarbeiter einladen, um ihnen für die erfolgreiche Arbeit des vergangenen Jahres zu danken, denn sie tragen wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei“, betonte Peter Kastner . Es sei der dezitierte Wunsch seines Sohnes gewesen, seinen runden Geburtstag (4. November) im Kreis der Mitarbeiter zu feiern. Und so hatte Christof Kastners „beste Ehefrau von allen“ Antonia gemeinsam mit einem Team und ohne das Wissen ihres Mannes ein Mega-Event, von dem man in Zwettl noch lange reden wird, auf die Beine gestellt. Durch den Abend (Dresscode: Dirndl und Lederhose) führte ORF-Moderatorin Nadja Mader.

Berufliche Verdienste gewürdigt

Die Familie von Christof Kastner gewährte mittels Videobotschaft private Einblicke, so etwa, dass er leidenschaftlicher Taucher und Fotograf ist (statt in der Disco verbrachte er seine Zeit als Jugendlicher lieber in der Dunkelkammer, wie Mutter Edeltraud verriet), dass er ein exzellenter Weinkenner und Rolexträger ist, Gummibärchen liebt und Hunde nicht mag, aber trotzdem einen hat.

In einer Gesprächsrunde mit Erwin Wichtl , ehemaliger Markant-Geschäftsführer und Mitglied der Kastnerstiftung, Steuerberater Gerhard Lang , Regionalentwickler Sepp Wallenberger , Nationalratsabgeordnetem Werner Groiß und dem Bundesobmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer, Peter Buchmüller , wurden Kastners berufliche Verdienste sowie sein Engagement im Wirtschaftsforum Waldviertel gewürdigt. „Er treibt nicht nur die Kastner-Gruppe, sondern das gesamte Waldviertel voran“, so Groiß.

Ein ganz besonderer Gratulant war Landeshauptmann Erwin Pröll , der schon lange mit der Familie Kastner eng verbunden ist. Er würdigte den Familiensinn und die Heimatverbundenheit der Kastners. „Was zeichnet diese Familie aus? Kraft und Funktionalität im Kopf und die Menschen und das Land im Herzen!“

Soziales Engagement in der Familie verwurzelt

Die Geschäftsführer Andreas Blauensteiner, Herwig Gruber und Stefan Kastner würdigten den „leidenschaftlichen Bauherrn“, indem sie von einer Menschenkette „Ziegel“ schupfen und mit 21 Bausteinen ein Kastner-Gebäude aufbauen ließen – Symbol für die 21 Bauprojekte, die bisher gemeinsam abgewickelt wurden. Das Wirtschaftsforum Waldviertel stellte sich mit einem einzigartigen Geschenk ein, der vom zeitgenössischen Komponisten Johann Hayden komponierten „Christof Kastner-Fanfare“ op. 212, die durch die Jagdhornbläsergruppe von Josef Paukner an diesem Abend auch ihre Welturaufführung erlebte.

Wirtschaftskammerobmann Dieter Holzer überbrachte die Goldene Ehrennadel des NÖ Wirtschaftsbundes und Ehrenpräsident Willi Sauer die Ernennung Kastners zum Konsul des Roten Kreuzes, eine sehr rare Auszeichnung. Herwig Gruber, Andreas Blauensteiner, Renate Rossmann und Elmar Ruth gratulierten namens der Belegschaft, die sich mit einem übergroßen Bild von Christof Kastner, das sich aus 830 Mitarbeiter-Fotos zusammensetzt, einstellte. Und natürlich durfte eine große Geburtstagstorte nicht fehlen, die die Event-Firma „ShowExpress“, die auch für das Catering verantwortlich zeichnete, gebacken hatte.

„Soziales Engagement ist ganz tief in unserer Familie verwurzelt, und wir wollen auch etwas Gutes für die Region tun“, so Christof Kastner in seinen Dankesworten. Deshalb hatte er auf Geschenke zugunsten der Initiative „Hilfe im eigenen Land“ von Sissy Pröll verzichtet. Diese konnte dann auch einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro entgegen nehmen.

Bei richtiger Kirtagsstimmung mit Schießbude, Lebkuchen-Herzerln usw. und einem großen Feuerwerk als krönenden Abschluss wurde noch lange weitergefeiert.