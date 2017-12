Eine starke Stimme, dazu vier exzellente Musiker, ein begeistertes Publikum und ein ansehnlicher Spendenscheck für den Förderverein „Tut gut“ der Kinderabteilung des Landesklinikums Zwettl – das war, in wenigen Worten, das Benefizkonzert mit „Lilly“ am Samstag, 25. November, im sparkasse.event.raum.

Organisiert wurde dieses – in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Syrnau“ – wieder von Gisela und Hermann Harrauer. „Wir lieben Kinder, weil sie unsere Zukunft sind“, so Gisela Harrauer bei der Begrüßung. „Jeder, der Kinder hat, weiß, wie wertvoll es ist, gesunde Kinder zu haben.“ Deshalb unterstützen die Harrauers, die als leidenschaftliche Musikfans ihr großes Netzwerk nutzen, um Gutes zu tun, auch den Verein „Tut gut“.

Und so stellte sich diesmal die Wiener Blues- und Jazzsängerin Lilly Kern mit ihrer Band – Herby Dunkel, Stefan Haslinger, Benji Hösel und Yasemin Lausch – in den Dienst der guten Sache. Lilly Kern versprach zu Beginn ein „stimmig-balladiges“ Programm, um dann doch mit einer schnellen, kraftvollen Nummer mit viel Power zu starten. „Lilly“ spielten Tom Waits, sie spielten Ray Charles, J. J. Cale und andere Musikgrößen, aber auch Eigenkompositionen und – auf Wunsch der Organisatoren – „Herzlieder“ – und sorgten damit für einen mitreißenden Konzertabend.

Schlussendlich konnte an Stefanie Fürstenberg, Obfrau des Fördervereins, ein Spendenscheck in Höhe von 1.544 überreicht werden. Fürstenberg würdigte das „Riesen-Engagement“ des Ehepaares Harrauer, das schon die nächsten zwei Benefizkonzerte für den Verein fixiert hat: 2018 wieder in Zwettl mit Meena Cryle, 2019 dann in Weitra mit der „Mojo Blues Band“.

Es gibt Konzerte, nach denen man ganz beseelt nach Hause geht, das Herz erfüllt mit Freude – das Konzert mit „Lilly“ war eines davon. Und Freude konnte man gleich in zweifacher Hinsicht spüren: Einerseits die, einen schönen Abend erlebt zu haben, andererseits die Freude, dabei gleichzeitig Gutes getan zu haben.