Im Sommer hatte der damalige Pfarrer Franz Kaiser mit dem Pfarrkirchenrat die Anschaffung einer neuen elektronischen Kirchenorgel beschlossen und bei einem Mühlviertler Orgelbauer in Auftrag gegeben, jetzt wurde das 100.000 Euro teure Instrument geliefert und installiert.

250 Kilogramm schweren Orgeltisch

Wie bringt man einen etwa 250 Kilogramm schweren Orgeltisch in die Kirche und anschließend auf das mehr als fünf Meter hohe Chor? Nach tagelangen Vorbereitungsarbeiten hatten Firmenchef Friedrich Sillipp und Bauhof-Vorarbeiter Josef Zottl die Lösung gefunden: Mittels eines LKW-Krans wurde das zuvor durch einen Holzrahmen gut geschützte Instrument beim Eingang unterm Turm in die Kirche gestellt und auf einer Palette bis unters Chor gerollt, dann zwischen zwei jeweils acht Meter hohen Gerüsten der Firma Leyrer + Graf mit einem Kettenzug in drei Etappen hochgehoben und mit Hilfe eines dritten Gerüstes hinter die Chorbrüstung gezogen und dort sicher abgestellt.

Durch den Bau eines weiteren Gerüsts – zur Verfügung gestellt von der Firma Hofbauer – konnten über den Orgelpfeifen der alten Orgel in luftiger Höhe sechs Boxenregale montiert und von freiwilligen Helfern insgesamt zwanzig Lautsprecher angeschlossen werden, vier davon in der vorderen rechten Empore. Die Tischlerarbeiten wurden von der Fa. Wittmann geplant und ausgeführt, die Elektroarbeiten von der Fa. Mengl.

Arbeiten zu Weihnachten beendet

Der Orgelbauer begann sofort mit der Intonation, bei der es gilt, die neue Orgel auf die Akustik der Kirche abzustimmen. Bis Weihnachten sollte diese aufwändige Arbeit erledigt sein, sodass das wertvolle Instrument beim Hochamt am Christtag bereits erklingen kann.

Sie wollen sich an der Finanzierung der neuen Orgel beteiligen? Orgelbausteine und -patenschaften sind im Pfarramt zu erhalten, Spenden bei einem eigenen Opferstock in der Kirche oder über zwei Spendenkonten bei Sparkasse oder Raiba möglich. Nähere Informationen im Pfarrblatt und im Orgelfolder.