Umplanen musste Investor Reinhold Frasl das seit langem geplante Projekt auf dem ehemaligen Areal der Gärtnerei Hahn in der Gartenstraße. Jetzt präsentierte er gemeinsam mit Projektleiterin Claudia Winkler-Widauer die neuen Pläne der Öffentlichkeit: Statt eines reinen Einkaufszentrums soll ein „Zentrum im Zentrum“ von Zwettl entstehen.

„Nach sieben Jahren intensiver Überlegungen haben wir uns entschlossen, kein Einkaufszentrum zu bauen…“ – So eröffnete Frasl die Präsentation vor der Presse. Vielmehr sollen die drei Bereiche Entertainment, Shopping und Gastronomie eine gleichwertige Rolle spielen. Damit will man auch dem sich in den letzten Jahren verändertem Kundenverhalten Rechnung tragen.

Die ÖVP-Fraktion steht geschlossen dahinter“. Die anderen Parteien sowie die Bürgerinitiative reagieren weitaus skeptischer auf die neuen Frasl-Pläne.

