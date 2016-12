Im Herbst 1997 wurde sie eröffnet, seither konnten die 330 Stellplätze in der Zwettler Parkgarage in der Gartenstraße, der sogenannten „Parkspirale“, kostenlos benutzt werden. Das hat jetzt ein Ende: Mit Jahresbeginn wird für‘s Parken eine geringfügige Gebühr eingehoben.

Nachdem die Gemeinde nach der Rückgängigmachung der Ausgliederung in die Immobilien und Standortentwicklung GmbH wieder Eigentümerin der Parkgarage ist und diese als „Betrieb gewerblicher Art“ führen will (Voraussetzung für die Vorsteuerabsatzberechtigung), wurden in der Gemeinderatssitzung im Juni vom Gemeinderat eine neue Garagenordnung beschlossen sowie Entgelte für die Benützung der Garage festgelegt (die NÖN berichtete). Für die einmalige Benützung der Parkgarage ist pro Ein-/Ausfahrt innerhalb der Betriebszeit künftig ein Entgelt von 50 Cent zu entrichten.

Bereits Anfang Oktober geplant

Ursprünglich sollte die Gebührenpflicht bereits mit Anfang Oktober schlagend werden, hat sich im Zuge der Errichtung der Parkabfertigungsanlage verzögert. Bürgermeister Herbert Prinz freut sich, dass es nun soweit ist: „Entspanntes Einkaufen oder Erledigungen in der Zwettler Innenstadt, ohne ein Organmandat wegen Überschreitung der Kurzparkdauer befürchten zu müssen – die Zwettler Parkgarage mit der barrierefreien Anbindung zur Innenstadt ist dafür – gegen eine geringe Gebühr von 0,50 € pro Einfahrt – bestens geeignet.“

Die Gemeindeverantwortlichen haben für die Autofahrer aber gleich zu Beginn ein besonderes Service parat: „Wir freuen uns, wenn Sie den Jahreswechsel in Zwettl feiern. Damit Sie – falls nötig – Ihr Auto an sicherer Stelle parken und eventuell auch über Nacht stehen lassen können, beginnt die Gebührenpflicht am 1. Jänner erst um 12 Uhr!“ Somit kann man noch ohne zu bezahlen die Garage bis mittags benützen.