Pater Prior Johannes Maria Szypulski wurde am ersten Adventsonntag als neuer Pfarrer der Zwettler Stiftspfarre eingeführt.

Der Administrator des Stiftes, P. Albert Filzwieser, setzte P. Johannes feierlich in sein Amt ein und übergab den Schlüssel zur Kirche. Gemeinsam mit Vertretern des Pfarrgemeinderates, der Pfadfinder und der Feuerwehren folgte danach der feierliche Gottesdienst, gestaltet vom Stiftskirchenchor unter der Leitung von Marco Paolacci.

P. Albert begrüßte in der Feier den neuen Pfarrer und bedankte sich beim bisherigen Pfarrer, P. Gregor Bichl, für die vielen Jahre als Leiter der Pfarrgemeinde. Pater Gregor wird Pater Johannes als Kaplan im ersten Jahr unterstützen.

Am Ende der Messfeier hieß Anton Krapfenbauer im Namen von Pfarre und Pfarrgemeinderat den neuen Pfarrer herzlich willkommen und dankte P. Gregor für die 23-jährige Seelsorge, die gute Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat und seinen Arbeitskreisen und P. Benedikt für die gesangeskräftige Unterstützung des Pfarrers.

Dankesurkunde und Florianiplakette

Von den vier Kommandanten der Feuerwehren in der Pfarre Stift Zwettl, Gerotten, Rudmanns und Kleinschönau wurde P. Gregor Bichl eine Dankesurkunde überreicht und vom Landesfeuerwehrverband wurde er mit der Florianiplakette geehrt. Vizebürgermeister Johannes Prinz überbrachte anlässlich des Pfarrerwechsels die Wünsche und Dankesworte der Stadtgemeinde.

Pater Gregor Bichl war seit 1993 im Zisterzienserstift Zwettl als Prior und seit 1994 als Pfarrer in der Pfarre Stift Zwettl tätig. P. Johannes Maria Szypulski bezeichnete sich in seiner Antrittsrede scherzhalber als „Verfolger von P. Gregor“, da er vor 23 Jahren dessen Pfarren im Weinviertel übernommen hat und ihm nun auch als Pfarrer in der Klosterpfarre und Prior nachfolgt. Er versprach, die begonnene gute Arbeit seines Vorgängers fortzusetzen, und forderte alle Gläubigen der Pfarre zur Mitarbeit auf, besonders im Hinblick auf die bevorstehende Pfarrgemeinderatswahl im kommenden März.