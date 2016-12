Eine gute Bilanz können ESV-Obmann Josef Layer und Sportstadtrat Josef Zlabinger über die bisherige Eislaufsaison ziehen.

„Generell läuft die neue Solekälteanlage gut. Speziell zur Herstellung der ersten Eisschicht braucht man kältere Temperaturen. Heuer konnte der Verein wegen der Temperatur und auch wegen der effizienteren Anlage bereits am 3. November mit der Herstellung des Eises beginnen, am 7. November war der Platz für die Eisläufer zum ersten Mal geöffnet“, freut sich Stadtrat Zlabinger. Im Vergleich zum Vorjahr - wo es ja sehr viel wärmer war - konnte der Eislaufplatz erst am 25. November für die Gäste geöffnet werden.

"Freut mich, dass viele Schulklassen kommen"

ESV-Obmann Layer berichtet im NÖN-Gespräch darüber, dass es bis zum 19. Dezember im Vergleich zum Vorjahr 50 Prozent mehr Einnahmen aus Eintritten im Vergleich zum Vorjahr gegeben hat. Mit den insgesamt 43 Öffnungstagen bis 19. Dezember waren es heuer auch 18 Tage mehr, als im Vorjahr.

„Es freut mich, dass uns viele Schulklassen besuchen. Sie kommen aus dem ganzen Waldviertel, von Heidenreichstein, Gmünd, Waidhofen oder Groß Gerungs und Arbesbach. Wir durften bisher 47 Klassen mit rund 1.300 Schülern begrüßen. Im Vorjahr waren es knappe 1.200“, sagt Layer. Das Angebot für Schüler ist mit 1,50 Euro Eintritt kostengünstig. Dennoch höre man immer öfter von Lehrern, dass sie mit ihren Klassen nicht mehr kommen. „Viele meinen, dass die Busfahrt so teuer geworden ist und sie deshalb nicht mehr zu uns fahren“, bedauert Layer und bedankt sich bei den weiterhin treuen Lehrkräften.

Genaue Besucherzahlen liegen dem Obmann bisher noch nicht vor, aber vom Gefühl her wären sie auch heuer steigend. Das liegt daran, dass die wärmere Witterung der letzten Jahre das Eislaufen auf Natureislaufplätzen so gut wie unmöglich macht. „Zudem gibt es neben Krems nur mehr die kleinere Kunsteisbahn in Gars und die nochmals viel kleinere Eislauffläche in Schrems. Sonst gibt es im Waldviertel keine Kunsteisbahn mehr“, betont Layer.

Kunsteisbahn wird von Verein positiv geführt

Was den Obmann besonders stolz macht, ist, dass der Verein den Eislaufplatz wirtschaftlich positiv führen kann. „Das ist nur deshalb möglich, weil wir mit Karl Kuchelbacher und heuer auch mit Walter Dießner zwei Eiswarte zur Verfügung gestellt bekommen“, sagt er. Auch für die Kantine konnte der Verein mit Lothar Kaspar vom Lokal Leutold einen neuen Pächter finden, mit dem man sehr zufrieden sei.

Bis 3. Jänner finden derzeit Eislaufkurse statt. In den Semesterferien wird es auch welche geben, sofern sich genügend Teilnehmer dafür anmelden.