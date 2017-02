Für einen heißen Rockabend sorgte der Verein „Syrnau - Kultur:Impuls:Zwettl“ im sparkasse.event.raum am 28. Jänner mit einem Konzert der Bands „Sco“ und „Famp“.

Den Auftakt machte das Quartett „Sco“ mit Musikern aus dem nördlichen Waldviertel, für die der Auftritt ein „Heimspiel“ war. Sie begeisterten die Besucher mit ihrer modernen Indie-Rock-Mischung. So animierten „Sco“ etwa bei ihrer Single „Souls“ den Saal zum Tanzen und Mitsingen.

Das nachdenkliche „Tell Them“ leitete Sänger Paris Zinner mit einer kurzen politischen Ansage ein: „Dieses Lied soll uns und euch auffordern, viel öfter aufzustehen“, so Zinner.

Der Aufforderung folgten die Besucher nicht nur sinnbildlich: Um für eine gediegene Rockkonzertstimmung zu sorgen, hatte man die sonst üblichen Stuhlreihen im sparkasse.event.raum entfernt. Davon ließen sich die Besucher nicht irritieren und füllten die so vorbereitete Tanzfläche bereits in den ersten Minuten.

Fans reisten extra aus Frankreich an

Nach einer kurzen Pause betraten nach dem ersten Set schließlich die Publikumslieblinge des Abends die Bühne: „Famp“ aus Wien sorgten mit ihrem ausgereiften Mix aus Indie-Rock und melodischem Pop für einen schweißtreibenden Abend.

Dass sich um die Band in den letzten Jahren eine treue Fangemeinde gebildet hat, zeigte sich rasch beim Blick in die ersten Reihen: Für ihren Auftritt in Zwettl reisten sogar extra Fans aus Deutschland und Frankreich an.

Über Ländergrenzen hinweg vereinten sich die Besucher aus nah und fern zu einem tanzwütigen und textsicheren Publikum. So sangen die Fans bei „Ticket To The Stars“ ganze Strophen mit. Bei einem alten Song („Fulltime Lover“) entstand dann sogar kurzfristig ein „Moshpit“.

Musiker boten beeindruckende Show

Der Großteil ihres Sets bestand aus dem 2016 erschienenen Album „Exist“. Die auf CD perfekt produzierten Songs hievten die vier Musiker gekonnt auf die Zwettler Bühne. Die Musiker boten eine beeindruckende Show, allen voran Sänger Phillip Krikava mit seiner facettenreichen Stimme zwischen Pop und Stadionrock. In den gefühlvollen Passagen erinnerte Krikava stellenweise sogar an „Oasis“-Sänger Liam Gallagher, etwa bei „Giants“ oder dem sich langsam steigernden „Show Me The World“ und sorgte so für ganz großes Kino.

Der Verein „Syrnau- Kultur:Impuls:Zwettl“ lieferte mit diesem Doppelkonzert ein erstes Highlight im Programm für 2017, das vor allem ein neues und junges Publikum anzog. Bitte gerne mehr davon.