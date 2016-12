Für den Förderverein für schwerkranke Kinder und deren Familien „Tut Gut“ sammelten Manfred Grünsteidl (Steincenter Grünsteidl), Andreas Artner (Geschäftsleiter Wiesenthal Zwettl) und Maximilian Thaler (Gasthaus Thaler in Grossotten) 1.000 Euro. Sie übergaben die Summe am 23. Dezember im Landesklinikum Zwettl an Stephanie Fürstenberg, Obfrau des Fördervereines.

Die 1.000 Euro stammten dabei aus einer Tombola zugunsten von „Tut Gut“ im Rahmen eines „Seer“-Konzertes im Schloss Weitra anfang Oktober. Über die Einnahmen des ausgespielten Wochenendes mit einem Mercedes XL darf sich jetzt der Förderverein freuen.

Die Initiative steht in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde des Landesklinikums Zwettl unter der Leitung von Primar Zdenek Jaros.

„Tut Gut“ unterstützt seit 2005 Familien, die durch die lebensbedrohliche, schwere oder chronische Erkrankung ihrer Kinder in Notlagen geraten.