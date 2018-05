Die Landtagsabgeordnete und Gesundheitssprecherin der Grünen NÖ, Silvia Moser, befürchtet Verschlechterungen für das Gesundheitsangebot im Waldviertel. Sie stellte deshalb in der jüngsten Landtagssitzung einen entsprechende Anfrage an den zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Bärnkopf.

Das Primariat der Orthopädie des Landesklinikums Zwettl wird derzeit neu besetzt, in diesem Zusammenhang sind der Abgeordneten Silvia Moser zahlreiche Gerüchte zu Ohren gekommen, die Weiterführung und das zukünftige Angebot der Orthopädie im Landesklinkum Zwettl betreffend:

„Aus Erfahrung weiß ich, dass man derartigen Gerüchten nachgehen muss, schon in den letzten Jahren gab es durch Schließungen von Abteilungen, wie z.B. der Gynäkologie im LK Waidhofen oder der Reduktion des Angebots in Spitälern, eine massive Verschlechterung der Gesundheitsversorgung im Waldviertel“. Eine Anfrage an Stephan Pernkopf soll Klarheit in diese Angelegenheit bringen. Bleibt das LK Zwettl als Schwerpunktkrankenhaus für Orthopädie, bleiben beide Abteilungen der Orthopädie in der derzeitigenBettenanzahl, bleibt das medizinische Angebot?

„Ich setze mich dafür ein, dass das LK Zwettl als Schwerpunktkrankenhaus für Orthopädie im vollen Umfang bestehen bleibt und keinerlei weiteren Angebotsreduktionen im Gesundheitssektor für die Menschen im Waldviertel erfolgen, deshalb erwarte ich mir von Stephan Pernkopf und der ÖVP NÖ ein Bekenntnis zum Landeskrankenhaus Zwettl als hoch qualifizierten Gesundheitsstandort und Arbeitgeber“, so Moser.

Seitens der Klinikenholding wird dazu mitgeteilt, dass das Orthopädie-Primariat per 1. Juni neu besetzt und der neue Abteilungsvorstand und Primarius in den nächsten Tagen präsentiert werde. In Fortsetzung der Vorreiterrolle, die sich die Abteilung für Orthopädie in den letzten Jahren unter der Leitung von Primar Manfred Weissinger erworben habe, „wird das Landesklinikum Zwettl auch in Zukunft in enger Zusammenarbeit mit dem Standort Gmünd die orthopädische Versorgung der Bevölkerung des Waldviertels garantieren“.

Das Bekenntnis zum Standort Zwettl als Orthopädie-Schwerpunkt sei der NÖ Landeskliniken-Holding und dem Regionalmanagement Waldviertel unverändert ein großes Anliegen und werde auch in Zukunft vollinhaltlich unterstützt.