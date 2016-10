Bereits seit zehn Jahren veranstalten Kurt und Gudrun Lechner am Dürnhof Kunst-Ausstellungen. Am Wochenende war aus Anlass dieses zehnjährigen Jubiläums eine Retrospektive zu sehen, die am Freitag, 30. September, eröffnet wurde.

Seit sie den ehemaligen Meierhof des Stiftes Zwettl erworben hat, öffnet die Familie Lechner das historische Gebäude mehrmals im Jahr für Künstler. 28 haben dort bisher ihre Werke der Öffentlichkeit präsentiert, 14 von ihnen waren bei der Jubiläumsausstellung wieder mit dabei: Anton Deuretzbacher, Markus Dunst, Johannes Dobner, Karin Fechner, Martin Fechner, Resi Haltrich, Franz Hinterleitner, Herta Kolbe-Ruso, Karl Moser ( ) – für ihn gab es eine Gedenkminute –, Elfi Möstl, Sylvia Steinhauer, Katrin Strobelberger (Wolfram), Hermann Zahrl, Willibald Zahrl und Thomas Zinnbauer.

Bilder-Versteigerung brachte 630 Euro

Höhepunkt der mit fünf amtierenden bzw. ehemaligen Abgeordneten politisch prominent besetzten Vernissage war die Versteigerung von vier Bildern des „Immerlandkünstlers“ Thomas Zinnbauer aus Traiskirchen zugunsten des Caritas-Wohnhauses Zwettl. Als Auktionator fungierte kein Geringerer als Bürgermeister Herbert Prinz („Öffnen Sie Ihr Herz und Ihre Geldbörse!“), der dann auch gemeinsam mit dem Ehepaar Lechner den Erlös, 630 Euro, an Johann Geisberger, den Leiter des Caritas-Wohnhauses auf der Propstei, übergeben konnte.

Eröffnet wurde die Ausstellung von Landtagspräsident Hans Penz, der der Familie Lechner den Dank des Landes aussprach, „nicht nur, dass sie den Dürnhof zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht hat und viel Zeit und Geld investiert, sondern dass sie ihn auch für Künstler geöffnet hat“, lobte Penz die „Initiative und Selbstlosigkeit“ der Besitzerfamilie. „Es ist wichtig, dass wir im kulturellen Leben in Niederösterreich Familien haben, denen es ein Anliegen ist, nicht nur die Kreativität ihrer Landsleute zu fördern, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, dass sie Bestätigung finden.“

Gesanglich umrahmt wurde die Vernissage von Lechner-Tochter Karin Fechner, die von Erich Rupp am Keyboard begleitet wurde.