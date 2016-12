Aufatmen im Bezirk Zwettl: Alle Notarzt-Stützpunkte im Land, also auch jene in Zwettl und Groß Gerungs, bleiben erhalten.

Wie Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner in der Vorwoche bekannt gab, fanden die Verhandlungen zwischen dem Land, dem Roten Kreuz und dem Arbeitersamariterbund um die Notarzt-Versorgung in Niederösterreich einen erfolgreichen Abschluss. „Das Land sichert mit seinen Partnern auch in Zukunft die notärztliche Versorgung der Bürger ab“, so Mikl-Leitner, die darauf hinweist, dass „die hohe Dichte an Notärzten im Österreich-Vergleich einen Spitzenwert erreicht“.

Sonderstellung für Groß Gerungs

„Für den Bezirk Zwettl bedeutet diese Einigung ganz konkret, dass der Stützpunkt in Groß Gerungs – dank des Einsatzes von Mikl-Leitner – auch in Zukunft erhalten bleibt“, freut sich Landtagsabgeordneter Franz Mold. Dass der vom Samariterbund betriebene Notarztstützpunkt in seiner Gemeinde weiterlaufen wird, freut natürlich auch Bürgermeister Maximilian Igelsböck.

Freilich soll Groß Gerungs eine Sonderstellung bekommen, die entsprechenden Bedingungen wurden am Dienstagnachmittag – nach NÖN-Redaktionsschluss – vor Ort ausgehandelt. Wir werden berichten. Igelsböck hatte sich ja – wie in der NÖN ausführlich berichtet – gemeinsam mit seinen Bürgermeisterkollegen massiv für den Erhalt des Standortes für das Notarzteinsatzfahrzeug in Groß Gerungs eingesetzt.

Dritter Stützpunkt beinahe in Martinsberg

Und beinahe hätte der Bezirk Zwettl einen dritten Stützpunkt dazu bekommen: Jener aus Pöggstall sollte nach Martinsberg abwandern. „Das war kurzfristig im Gespräch“, bestätigt Bürgermeister Friedrich Fürst, der aber in den Verhandlungen nicht involviert war. Letztendlich entschied man sich bei Roten Kreuz doch dafür, den Notarztstützpunkt in Pöggstall zu belassen. Jedenfalls gab es diesbezüglich im Nachbarbezirk Melk einen heftigen politischen Schlagabtausch.

Als weiter Meilenstein in der Erstversorgung geht mit 1. Jänner auch der Notarzt-Hubschrauberstandort Krems in Probebetrieb für eine 24-Stunden-Versorgung. Landeshauptmann Erwin Pröll hielt anlässlich der Vertragsunterzeichnung fest: „Die Hubschrauber-Flotte der Flugrettung hat schon tausende Leben gerettet und garantiert eine schnelle und kompetente Erstversorgung in ganz Niederösterreich.“ Mit der Unterzeichnung des Vertrages werde ein weiterer wichtiger Schritt für die medizinische Versorgung in Niederösterreich gesetzt, so Pröll.