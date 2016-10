Die bereits mit Anfang Oktober vorgesehene Einführung einer allgemeinen Gebührenpflicht in der Zwettler Parkgarage verzögert sich. Voraussichtlich bleibt das Parken in der Spirale in der Gartenstraße noch bis Jahresende kostenfrei.

Nachdem die Gemeinde nach der Rückgängigmachung der Ausgliederung in die Immobilien und Standortentwicklung GmbH wieder Eigentümerin der Parkgarage ist und diese als „Betrieb gewerblicher Art“ führen will (Voraussetzung für die Vorsteuerabsatzberechtigung), wurden in der Gemeinderatssitzung im Juni vom Gemeinderat eine neue Garagenordnung beschlossen sowie Entgelte für die Benützung der Garage festgelegt (die NÖN berichtete).

Demnach soll künftig neben den bereits üblichen Tages- und Dauerparkplätzen auch die kurzfristige Benützung der Parkgarage kostenpflichtig sein: Für die einmalige Benützung der Parkgarage ist pro Ein-/Ausfahrt innerhalb der Betriebszeit ein Entgelt von 50 Cent zu entrichten (ausgenommen die Nutzer von angemieteten Parkplätzen).

"Wir verlangen so wenig wie möglich“

„Wenn wir die Garage betrieblich führen wollen, dann müssen wir eine Gebühr einheben, aber wir verlangen so wenig wie möglich“, so Bürgermeister Herbert Prinz. Da die Parkgarage mittlerweile auch in die Jahre gekommen ist und somit mittelfristig umfangreiche Sanierungsarbeiten mit Vorsteueranfall anstehen, sei dies schon allein aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen sinnvoll. Eine Evaluierung des neuen Tarifsystems wurde aber in Aussicht gestellt, sollten die angedachten Lenkungseffekte nicht eintreten.

Dass sich die Einhebung einer Gebühr verzögert, liegt daran, dass die damit beauftragte Firma mit der Herstellung der Parkabfertigungsanlage nicht im Zeitplan liegt. Jetzt will Bürgermeister Prinz aber gleich auch noch das Weihnachtsgeschäft vorübergehen lassen, bevor die Parkgebühr kommt…