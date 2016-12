Seit über zwei Wochen kaufen die Zwettler schon kräftig Knallkörper für die Silvesternacht, meint Gerhard Schmied, Verkäufer des Lagerhausmarktes Zwettl.

"Jährliche Zuwächse im Raketen-Verkauf"

Besonders beliebt seien heuer Raketen-Batterien. „Diese Boxen werden vor allem wegen des Komforts gekauft“, meint er - mit nur einem Anzünden verschießt eine solche Batterie gleich mehrere Raketen. Die billigste Variante heißt im Lagerhaus „Nightmare“. Sie hat etwa 25 Schuss, das Feuerwerk dauert 20 bis 30 Sekunden. „Große Nachfrage genießt unsere ‚Mittelklasse‘, die Batterie ‚Pegasus‘“, meint Schmied. Hier erhält man für 45 Euro 60 Abschüsse. Das größte Exemplar bekommt man für 250 Euro: Die Box „Universe“ fährt mit 152 „shots“ auf. An die zweieinhalb Minuten darf man hier dem Feuerwerk zusehen, bevor die Packung verschossen ist.

„Einzelne Raketen werden immer seltener gekauft. Die Nachfrage nach unseren Batterien steigt aber so stark, dass wir insgesamt jährliche Zuwächse im Verkauf von Silvesterfeuerwerken haben“, sagt Schmied.

„Vernünftiger als der Rest von Österreich“

Für Bezirkspolizeikommandant Rudolf Mader ist Silvester eine Nacht wie jede andere: „Wir sind wie immer gut vorbereitet und wachsam. Mehr Beamte als sonst sind aber nicht im Einsatz.“ Ohnehin habe es in den letzten Jahren keine besonderen Vorkommnisse an Silvester gegeben, so Mader.

Ähnliches sagt auch Manfred Ehrgott, Bezirksstellengeschäftsführer des Roten Kreuzes: „Die Waldviertler dürften beim Feiern vernünftiger sein als der Rest von Österreich.“ An Silvester fahre man nicht mehr Einsätze als unter dem Jahr. „Mehr Personal oder eine erhöhte Alarmbereitschaft ist deshalb nicht nötig“, so Ehrgott. Die üblichen sieben Rettungswägen sowie zwei Notarzteinsatzfahrzeuge stünden auch am 31. Dezember planmäßig bereit.

Stress für Tiere zu Silvester

Für viele Tierbesitzer stellt die Silvesternacht eine Ausnahme vom restlichen Jahr dar. Vor allem Hunde reagieren sehr sensibel auf Feuerwerkskörper. „Die Rasse spielt dabei keine Rolle, ich habe auch verängstigte Jagdhunde in meiner Praxis“, sagt Tierarzt Stefan Leisser. Die Hunde können den plötzlichen Knall nicht zuordnen, was die Angst in den Tieren auslöst.

Neben angstlösenden Tabletten können Besitzer auch auf natürliche Mittel, wie etwa einem Präparat auf Milcheiweißbasis, zurückgreifen. Diese müssen aber schon Tage vor Silvester verabreicht werden. Auch Akupunkturen können beruhigend auf die Tiere wirken. In Zwettl sei diese Behandlungsmethode allerdings kein Thema.

Jahreswechsel im Ausland

Einige Zwettler genießen den Jahreswechsel im Ausland. Viele fliegen in die Karibik oder nach Asien. „Sie nutzen die Weihnachtszeit zwischen 24. Dezember und 6. Jänner. Extra wegen Silvester planen unsere Kunden aber keinen Urlaub“, sagt Nikola Kerschbaum vom Reisebüro Kerschbaum.

Am Hauptplatz wird es heuer keine Silvesterfeier geben. JVP-Obmann und Organisator der letzten „Silvester In The City“-Parties, Fabian Todt, meint: „Wir legen heuer eine Auszeit ein und bieten ab 2017 wieder unterschiedliche Events dieser Art an.“