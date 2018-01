Gleich zu Beginn des hundertjährigen Jubiläumsjahres des Lagerhauses Zwettl verabschiedet sich ein Urgestein in den Ruhestand: Nach 46 Jahren im Dienste des größten Arbeitgebers des Bezirks geht der stellvertretende Geschäftsführer Gerhard Haffert in den Vorruhestand.

Haffert nahm seine Arbeit beim Lagerhaus am 6. Juli 1970 als Bürokaufmann-Lehrling am Standort des heutigen Autohauses auf. Im Mai 1980 wechselte er in die Zentrale in den Agrar-Baustoff-Bereich und arbeitete aber auch in allen anderen Bereichen mit. Im April 1994 wurde Haffert unter dem damaligen Direktor Leopold Mayer zum stellvertretenden Geschäftsführer bestellt und leitete somit auch die Sparten Agrar, Baustoffe und Energie sowie den Fuhrpark. Unter dem heutigen Direktor Hans Bayr übernahm Haffert 2010 dann das Fliesen Groß- und Einzelshandelsressort sowie den Holzeinkauf anstelle der Baustoff-Abteilung.

Drei Fusionen in der Karriere miterlebt

„Es gab vor Gerhard und wird nach Gerhard keinen mehr geben, der soviele Mitglieder, Kunden, Partnerfirmen und Mitarbeiter persönlich kennengelernt hat. Er ist derjenige der mit seinem Geschick und seinem Fleiß mit dem Lagerhaus mitgewachsen ist. Heute hätte man keine Chance mehr, das zu schaffen. Er hat die Gunst der Stunde genützt“, betonte Direktor Bayr.

Bei der Entwicklung der Firma bzw. der Genossenschaft war Haffert stark beteiligt. Er erlebte in seiner Firmengeschichte drei Fusionen mit Lagerhäusern mit: 1992 die Fusion mit dem Lagerhaus Region Gföhl, 1997 mit der Region Ottenschlag/Pöggstall und 2001 mit der Region Groß Gerungs.

Als eine Erfolgsgeschichte des Lagerhauses erinnert sich Haffert an das Meistercenter-Konzept, das er mit Direktor Mayer geplant, umgesetzt und bis heute weiterentwickelt hat. „Wir setzten das Meistercenter im Jahr 2000 nach zwei Jahren Planung um. Es war wichtig, dass wir alles an einen Standort bringen konnten“, erinnert sich Haffert im NÖN-Gespräch.

Worüber er sich aber am meisten freut, kommt aus einer anderen Ecke: Bis vor sieben Jahren war Haffert auch für das Personalwesen zuständig und führte jedes Einstellungsgespräch: „Ich bin sehr stolz darauf, dass sicher 80 Prozent der Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, noch immer bei uns arbeiten oder schon in den Ruhestand gegangen sind“, freut sich Haffert über sein gutes Händchen bei der „Kaderschmiede“. Auch dieses Erbe trug Früchte und bis heute sind Lagerhaus-Lehrlinge bzw. Mitarbeiter immer wieder bei Wettbewerben vorne dabei. „Und bei diesem Punkt werden wir nun noch stärker ansetzen“, gibt Direktor Bayr einen Ausblick.

Haffert etablierte Waldviertler Standort

Als besonderes Schmankerl erinnert sich Haffert daran, dass er damals bei Niederösterreichweiten Lagerhausversammlungen, -schulungen oder ähnlichem immer wieder von Vertretern anderer Lagerhäuser belächelt wurde. „Die erste Frage war — egal ob Sommer oder Winter: Habt‘s an Schnee? Wie kalt ist es bei euch?“, lacht Haffert. Aber auch die Tatsache, dass das Waldviertler Lagerhaus damals schon am Freitag Nachmittag und Samstag Vormittag arbeitete, sorgte damals für Spott. „Heute ist das Standard. Wir haben uns im nördlichen Waldvietel von einem normalen Lagerhaus zu einem Konzern weiterentwickelt“, ist Haffert stolz.

1970 hatte das Lagerhaus rund 130 Mitarbeiter. 2017 hatte es zur Höchstzeit über 1.040 Mitarbeiter. Was die Chefetage sehr freut: Davon sind 140 Lehrlinge im Lagerhaus Zwettl tätig. Haffert wird nun seine neu gewonnen Freizeit in seine Hobbies investieren: Fotografieren, Radfahren, Tennis, Schwimmen und Motorradfahren.

Zum neuen stellvertretenden Geschäftsführer wurde Wolfgang Gwiß bestellt, der seit sechs Jahren als Abteilungsleiter der Eisenwelt fungierte und diese Funktion auch beibehält. Zusätzlich übernimmt er von Gerhard Haffert die Stellvertretung der Geschäftsführung und die Leitung der Sparte Energie und des Fliesenhandels. Der 50-Jährige aus Unter-Meisling (Gemeinde Gföhl) betont im NÖN-Gespräch: „Ich freue mich auf den Job. Ich darf etwas Gutes übernehmen, es weiterentwickeln und vorwärts bringen“, so Gwiß. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.