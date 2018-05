Karl Schwarz ist sauer. Ihm laufe sprichwörtlich „das Bier über“, so der Inhaber der Zwettler Privatbrauerei. Grund für seinen Unmut sei die Tatsache, dass immer mehr internationale Braukonzerne werblich verkünden, „nur sie verwenden Naturhopfen“.

„Große Konzerne machen sich klein und hängen sich ein grünes Mäntelchen um“Karl Schwarz

Die Privatbrauerei Zwettl lud deshalb am 2. Mai zu den ersten Hopfen-Gesprächen, gemeinsam mit 15 weiteren Privatbrauereien in ganz Österreich ein. „Große Konzerne machen sich klein und hängen sich ein grünes Mäntelchen um“, so die Kritik von Schwarz.

Er verweist auf die langjährige Tradition der Zwettler Privatbrauerei, sämtliche Rohstoffe aus der Region zu beziehen. So belebte sein Vater, Karl Schwarz senior, vor 30 Jahren die Kulturpflanze im Waldviertel wieder. Hinweise auf die Bedeutung des Hopfenanbaus im Raum Zwettl erhielt er durch historische Wegbezeichnungen wie „Hopfenleiten“ oder „Hopfendank“.

Seitdem hat sich viel getan. Rund um Zwettl ernten aktuell sieben Partner-Landwirte auf knapp 14 Hektar Anbaufläche jedes Jahr durchschnittlich 20.000 Kilogramm Hopfen.

Sie arbeiten in zwölf Hopfengärten in Reichers, Kleinotten, Rudmanns, Marbach am Walde und Werschenschlag. Die Landwirte decken dabei 95 Prozent des Bedarfs der Zwettler Privatbrauerei ab. Einzig für das Saphir-Bier wird eine eigene Hopfen-Sorte zugeliefert.

Waldviertler Klima ist perfekt für drei Sorten

Für die drei heimischen Sorten, „Zwettler Perle“, „Hallertauer Tradition“ und „Magnum“, bietet das Waldviertel optimale Bedingungen, weiß Sepp Fröschl, Hopfen-Bauer seit 25 Jahren. Wichtig sei ein raues Klima mit starken Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht.

Für Fröschl hat das Hopfenjahr bereits begonnen. Er befindet sich gerade in der intensivsten Phase, dem Finale des „Anleitens“. Dabei legt er jeweils die drei stärksten Triebe um einen Draht und schneidet die restlichen weg.

Nach der Ernte werden die Dolden zuerst im Waldviertel getrocknet und in 50 Kilogramm schwere Viereckballen verpackt. Nachdem sie im Mühlviertel zu Pellets verarbeitet werden, landen sie bei Braumeister Heinz Wasner.

„Bereits eine einzige Dolde reicht, um einem Seidel Bier den typisch bierigen Geschmack zu verleihen“, weiß er. Außerdem macht Hopfen das Bier haltbar. „Er hat eine beruhigende Wirkung und soll angeblich schön machen“, sagt er lachend.

Rund 1.600 Tonnen heimische Gerste

Dass alle Zutaten aus einer Region kommen, mache das Bier „besonders harmonisch“, so Wasner. So liefern 100 Gerste- Bauern der Erzeugergemeinschaft Edelkorn jährlich rund 1.600 Tonnen heimische Gerste für die Zwettler Privatbrauerei, erklärte Obmann Alfred Sturm.

Die dritte wichtige Zutat, das Wasser, kommt aus 16 Quellen rund um den Zwettler Kirchturm. Mit einem Härtegrad zwischen vier und sechs sei das Wasser besonders weich, so Schwarz.

Um auf die wichtige Ressource aufmerksam zu machen, unterstützt Zwettler den Neptun Wasserpreis des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, der alle zwei Jahre vergeben wird. Zwettler übernimmt heuer eine Kategorie-Partnerschaft für zeitgenössische Kunst zum Thema Wasser.

Während der Hopfen-Gespräche lobte Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger die Privatbrauerei Zwettl als „einen nachhaltigen Vorzeigebetrieb“.

Unter dem Motto „wo Zwettler draufsteht, ist Waldviertel drin“ lud Karl Schwarz die Besucher im Anschluss zu einer Verkostung des Naturhopfens – natürlich in gebrauter Form.