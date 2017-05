Der Großteil der saisonal freigesetzten Arbeitskräfte des Bezirkes Zwettl konnte mittlerweile in ihren Stammbetrieben wieder die Beschäftigung aufnehmen. Deshalb ist die Arbeitslosigkeit im Laufe des Monats April weiter kräftig zurückgegangen.

Ende März waren noch 1.210 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl arbeitslos gemeldet, während Ende April nur noch 868 Jobsuchende, davon 370 Frauen und 498 Männer, gemeldet waren. Damit ist die Arbeitslosigkeit nicht nur gegenüber dem Vormonat (minus 342 Betroffene oder 28,3 %), sondern auch im Vergleich zum Vorjahr (minus 86 Personen oder 9 %) gesunken.

Im letzten Monat sind 189 Personen in die Arbeitslosigkeit zugegangen und in 560 Fällen wurde die Vormerkung wiederum beendet. Davon ist 422 der Jobeinstieg gelungen, 28 sind in verschiedene Qualifizierungsprogramme des AMS eingetreten und der Rest (110) ist aus anderen Gründen (Krankenstand, Meldeversäumnis, Wochenhilfe etc.) aus dem Vormerkregister ausgeschieden.

Verhindern der Langzeitarbeitslosigkeit

Weil jeder dritte Betroffene über 50 Jahre alt ist und der Arbeitslosenanteil in der Generation 50 Plus und die Anzahl der Langzeitarbeitslosen auf hohem Niveau liegt, steuert das AMS mit der „Beschäftigungsinitiative 2017“ gegen und sorgt damit für positive Akzente am Arbeitsmarkt. „Mit attraktiven Lohnkostenzuschüssen versuchen wir über 50-Jährigen bzw. Personen, die bereits länger auf Jobsuche sind, den Weg zurück in das Erwerbsleben zu ebnen“, erklärt Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer die Strategie.

Und die Vermittlungs- und Förderungsaktivitäten zeigen Wirkung. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen – das sind Personen, die bereits länger als ein Jahr beim AMS vorgemerkt sind – konnte im Vergleich zum April des Vorjahres um 10,9 % reduziert werden. Und der Anstieg der Altersarbeitslosigkeit konnte zumindest gebremst werden.

Insgesamt waren Ende April in der Kategorie 50 Plus 327 Betroffene, davon 127 Frauen und 200 Männer, beim AMS zur Jobsuche gemeldet. Das sind um 13 Personen mehr (oder plus 4,1 %) als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. „In den ersten vier Monaten ist bereits 371 über 50-Jährigen aus dem Bezirk Zwettl die Arbeitsaufnahme geglückt“, analysiert Steinbauer. Die intensive Vermittlungsunterstützung für Ältere und Langzeitbeschäftigungslose bleibt weiterhin AMS-Schwerpunkt.

Nähere Infos zu AMS-Förderangeboten: 02822/52983- 602.