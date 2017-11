Der Zwettler Spielplatz in der Promenade soll saniert werden. Nach mehreren Arbeitskreissitzungen reicht die Stadtgemeinde bis 30. November ein Ansuchen um eine Förderung im Rahmen der Aktion „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ an.

Die Grüne Gemeinderätin Eveline Pichler hatte sich zuvor in einem Schreiben an die Stadtgemeinde gewendet. Für sie war der Spielplatz „in einem überarbeitungswürdigen Zustand“, so Pichler bei einer Pressekonferenz der Grünen vergangene Woche. „Der Spielplatz ist eine Gstetten mit Geräten. Das ist kein Aushängeschild für Zwettl“, kritisiert sie.

Sie fordert mehr Spielgeräte für Kleinkinder. Der Erdhügel sei für Eltern nicht gut überschaubar, auch hier sieht sie Bedarf zur Umplanung. „Der Wasserlauf vom Mühlbach als Wasserstelle für die Kinder ist nur mehr eine Pfütze“, so Pichler. Außerdem möchte sie eine attraktivere Anordnung der bestehenden Geräte. „Es soll ein Platz zum Wohlfühlen werden, für Eltern und Kinder“, sagt sie.

Pichler kritisiert den Zustand der Spielgeräte, allen voran der Holzrolle im unteren Bereich des Platzes. „Das ist ein historisches Gerät, das in ein Museum gehört“, so die Gemeinderätin. Außerdem sei der Platz für Rollstuhlfahrer nicht gut zugänglich. Um den vorherrschenden Vandalismus einzuschränken, fordert sie eine Einzäunung des Spielplatzes. „Entlang der Promenade landen immer wieder Mistkübel und Holzbänke in den Bächen. Eine solche Grenze ist eine erste Abschreckung“, so Pichler.

Parteiübergreifender Arbeitskreis eingeführt

Gemeinderätin Eveline Pichler (Die Grünen) kritisiert den Zustand der Spielgeräte. | Die Grünen Zwettl

Gemeinsam mit Sportstadtrat Josef Zlabinger wurde deshalb bereits im Sommer ein öffentlicher Arbeitskreis gebildet, der über diese Punkte diskutierte. Auch Zlabinger sieht Handlungsbedarf: „Der Erdhügel ist für die Eltern unübersichtlich, sie müssen ihren Kindern jedesmal nachgehen, um sie zu beaufsichtigen.“ Auch er fordert, dass der Platz vor allem für Kleinkinder attraktiver gemacht werden muss. „Der Minibagger geht viel zu schwer für ein kleines Kind“, so Zlabinger.

Pichlers Kritik an der Holzrolle teilt Zlabinger nicht. „Wenn Kinder das Spielgerät weiterhin benützen wollen, lassen wir es. Auch wenn wir es bei einem Umbau entfernen, werden wir es nicht wegschmeißen, sondern anderen Spielplätzen anbieten.“

An den Arbeitskreissitzungen konnten alle interessierten Bürger teilnehmen, auch die Volksschulen waren dazu eingeladen. Bis Frühjahr rechnet Zlabinger mit einer Entscheidung der „NÖ Familienland GmbH“, ob Zwettl eine Förderung erhält. Die Fördersumme beträgt zwei Drittel der Projektkosten beziehungsweise maximal 20.000 Euro. Aus allen Förderansuchen werden 30 Gemeinden ausgewählt. „Wir sind zuversichtlich“, so Zlabinger und Pichler unisono.

Bei einer Förderzusage startet die Planungsphase, bei der Schüler, Eltern und Gemeindevertreter in einem partizipativen Prozess zusammenarbeiten sollen. Sollte die Stadtgemeinde eine Absage für die Förderung erhalten, möchte man den Spielplatz trotzdem sanieren.