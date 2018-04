Über gefährlichen Müll am Kinderspielplatz in der Promenade erzürnt sich die Zwettlerin Michèle Zimmermann.

„So viel zur Schutzzone und was sie bringt! Ich bin sehr enttäuscht, dass die Zwettler Gemeinde sich nicht imstande sieht, diese Missstände ein für alle Mal zu beseitigen“, meint die 25-Jährige und berichtet vom 14. April, als sie mit ihrer zweijährigen Nichte den Spielplatz aufsuchte.

Sie ließ die Nichte durch den Tunnel gehen und stellte sich an das andere Ende bei der roten Rutsche, um sie zu empfangen. Am anderen Tunneleingang erwartete sie aber ein provokant zusammengelegter Haufen an Schnapsfläschchen (Klopfer). Als sie das bemerkte, ging sie sofort zu ihrer Nichte in den Tunnel und fand dort einen leeren Karton, die Splitter von zumindest einem zerbrochenenen Fläschchen sowie die scharfkantigen Schraubverschlüsse aus Metall am Boden des Tunnels.

Besucherin fordert meterhohe Umzäunung

„Wenn sich wer die Mühe macht, die Fläschchen so zusammenzulegen, kann er sie doch gleich auch wegschmeißen“, ist Zimmermann, die im Pflegebereich arbeitet, erbost. Sie will die Stadtgemeinde in die Pflicht nehmen: „Es kann doch nicht sein, dass auf einem Spielplatz, der für unsere Kleinsten ein Ort zum Austoben sein sollte, man auf jeden Schritt achten muss, weil man sich verletzen könnte.“

Den Erdhaufen und den Tunnel wegräumen möchte sie nicht, da dies eine besondere Attraktion des Spielplatzes sei. Sie spricht sich für eine mehrere Meter hohe Umzäunung aus und dass der Platz von einem Gemeindemitarbeiter abends zugesperrt und morgens geöffnet werde.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung entlang der Promenade einen Käfig möchte“ Stadtrat Josef Zlabinger

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung entlang der Promenade einen Käfig möchte“, betont der zuständige Stadtrat Josef Zlabinger gegenüber der NÖN. Weiters wäre es auch nicht machbar, am Wochenende einen Mitarbeiter für den Sperrdienst abzustellen, denn grundsätzlich arbeiten die Bauhofmitarbeiter von Montag früh bis Freitag mittag.

Stadtrat Zlabinger betont, dass die Stadtgemeinde zwei Mal pro Woche den Spielplatz kontrolliere. Seitdem dort eine Schutzzone eingerichtet wurde, führe dort auch die Polizei zusätzliche Kontrollen durch. „Viel mehr kann man dort nicht machen. Dort ist öffentlicher Raum, den man nicht rund um die Uhr überwachen kann“, betont der Stadtrat.

Auf die Frage der NÖN, ob Videokameras dort vielleicht eine Lösung sein könnten, winkt Zlabinger ab: „Laut meinen Informationen ist die Installation von Videokameras nur sehr schwer durchzuführen. Auch die Handhabung, speziell um den neuen Datenschutzrichtlinien zu entsprechen, stelle ich mir sehr schwierig vor.“

Der Stadtrat glaubt, dass die Fälle vor allem in der Nacht passieren und die Täter Jugendliche sind. Er warnt davor, den Fall zu kritisch zu sehen: „Wir sprechen hier von zwei Fällen in vier Monaten. Heutzutage wird es das im öffentlichen Raum leider immer wieder geben — irgendwer verstößt leider immer wieder dagegen. Ich kann nur an die Vernunft der Bevölkerung appellieren: Wenn dort wer etwas trinkt, dann bitte werfen Sie die Fläschchen gleich in den Mistkübel. Damit wird niemand gefährdet und jeder hat seinen Frieden!“

Neugestaltung des Platzes startet im Juni

Weiters verweist Zlabinger darauf, dass bereits in dieser Woche die Planungsphase für die Umgestaltung des Spielplatzes beginnt. Mitte Juni werde dann mit der dankenswerten Mithilfe der Volksschule Zwettl ein Workshop stattfinden, bei dem Ideen und Wünsche der Volksschüler herausgefunden werden sollen. Damit könnte der nicht übersehbare Erdhügel auch bald Geschichte sein, der jetzt bereits einigen Eltern ein Dorn im Auge ist. Ohne Erdhügel gibt es dann auch keinen sichtgeschützten Bereich mehr, was die Attraktivität für das dortige Trinken massiv einschränken könnte.

Einen weiteren Appell richtet Zlabinger noch an die Eltern: „Bitte kontrollieren Sie den Bereich des Spielplatzes vorher selbst, bevor Sie Ihr Kind dort spielen lassen. Es handelt sich hier um öffentlichen Raum und niemand weiß, wer zuvor dort war und was dieser gemacht hat!“