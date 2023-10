Chefredakteure im Gespräch: „Die NÖN ist jetzt ein Online-Tagesmedium“

NÖN: Sie sind seit 2017 Chefredakteure der NÖN. Welche Aufgaben haben Sie, wie sieht ein Arbeitstag im Leben eines Chefredakteurs aus?

Daniel Lohninger:Das Spannende und Herausfordernde zugleich ist die Vielfalt, die der Job mit sich bringt. Und in den vergangenen sechs Jahren ist unsere Tätigkeit noch vielfältiger geworden, weil das Fernsehen eine wesentlich größere Rolle spielt als damals, weil die Managementaufgaben mehr geworden sind und weil natürlich auch, was manchmal von der Zeit her leider etwas zu kurz kommt, das Journalistische immer noch im Vordergrund steht. Das heißt: Wir sind schreibende Manager – das ist mehr oder weniger unsere Job-Description. Dabei die Balance zu halten und alle wichtigen Aufgaben wahrzunehmen ist schon herausfordernd. Da ist es natürlich von Vorteil, dass wir zu zweit sind.

Walter Fahrnberger: Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist abwechslungsreich, aber auch seit kurzem noch strukturierter, denn durch die Content-First-Arbeitsweise ist die NÖN nicht mehr nur eine Print-Wochenzeitung, sondern ein Online-Tagesmedium mit täglichen Besprechungen zu fixen Zeiten. Trotz aller Struktur weiß man aber oft nicht, was der Tag an journalistischen Herausforderungen bringt. Aber das macht die Sache spannend.

Die NÖN trotzt den Krisen mit Neuerungen, Weiterentwicklung und Fortschritt. Nach dem Relaunch 2021 hat man heuer einen großen Schritt gemacht und das Redaktionssystem umgestellt. Warum hat man sich dazu entschlossen? Und wie aufwändig ist das Ganze für Sie, aber auch für die komplette Mannschaft?

Fahrnberger: Man muss sagen, dass wir in den vergangenen Jahren, seit wir im Amt sind, ohnehin fast jedes Jahr ein Großprojekt umgesetzt haben: Begonnen haben wir mit der Integration der Landesseiten, dann ist es weitergegangen mit den neuen Newsrooms, die wir zusammengelegt haben, danach kam die Layout-Reform, gefolgt von NÖN-TV. Nun ist der Wandel zu einem täglichen Online-Medium gefolgt, mit dem der notwendige Schritt einherging, das Redaktionssystem zu verändern. Das heißt, in sechs Jahren sechs Großprojekte, die umgesetzt wurden, um auf den Wandel der Medienbranche zu reagieren. Und wenn man jetzt noch die wirtschaftliche Situation bedenkt, wie die Verdoppelung des Papierpreises und den großen Anstieg bei den Kollektivverträgen, dann war es auch klar, dass man neue Erlösquellen braucht. Diese Veränderungen waren unabdingbar, wenn man nachhaltig wirtschaften und weiterhin ein zentraler Player sein will.

Walter Fahrnberger: „Ein gutes Betriebsklima ist ganz wichtig.“ Foto: Franz Gleiß

Lohninger: Wir arbeiten in einer Branche, die sich so dynamisch entwickelt wie wenige andere. Und wenn man hier vorne mit dabei sein und letztlich auch von den Entwicklungen profitieren will, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich permanent zu verändern, zu hinterfragen, Entscheidungen zu treffen und neue Weichen zu stellen. Vor diesem Hintergrund ist auch die Systemumstellung zu sehen. Wir haben in einem reinen Printsystem gearbeitet, das mit den neuen Anforderungen wie Online, Social Media und so weiter überhaupt nicht kompatibel war. Das heißt, wir haben ein System gebraucht, mit dem wir alle Kanäle bespielen können. Deshalb waren diese Investitionen, unabhängig von Paid Content oder sonstigen Entwicklungen, Voraussetzung, um fit für die Zukunft zu sein. Ohne den großen Einsatz der NÖN-Mannschaft wäre das nicht möglich gewesen. Wir als Chefredakteure sind wirklich stolz auf unsere großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Entwicklung in dieser Geschwindigkeit umgesetzt haben. Kein anderes Medium hätte das geschafft!

Ohne den außerordentlichen Einsatz aller Mitarbeiter wäre die Umstellung also nicht möglich gewesen. Aber wie schaffen Sie es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren, diese Wege, die ja manchmal steil und schwierig sind, mitzugehen?

Lohninger: Es ist sicher die Herausforderung, dass man erklärt, warum man etwas macht, dass die gesetzten Schritte notwendig sind und auch neue Perspektiven eröffnen – vor allem für junge Kolleginnen und Kollegen, die multimedial arbeiten. Und wir mussten gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten, damit die Kolleginnen und Kollegen die Maßnahmen verstanden und mitgetragen haben. Letztlich sehen sie ja auch, dass man als Journalistin und Journalist wirklich einen Nutzen davon hat, weil man ja will, dass die Inhalte, die man schreibt, möglichst viele Leute lesen und konsumieren. Heute kann eine Lokalgeschichte über die verschiedensten Kanäle hunderttausende Menschen erreichen. Und das ist für den Journalismus eine ganz großartige Entwicklung, wofür man auch bereit ist, so manchen Extrameter zu gehen. Umgekehrt ist uns klar, dass wir das Arbeitstempo wieder stabilisieren müssen.

Fahrnberger: Ganz wichtig ist, ein gutes Betriebsklima und eine gute Vertrauensbasis zu schaffen, damit die Leute auch gerne in die Arbeit gehen. Das ist nicht immer einfach, weil es natürlich täglich viele Herausforderungen zu bewältigen gibt. Trotz allem soll die NÖN-Familie nicht nur ein Begriff sein, sondern auch gelebt werden. Da wir beide das Unternehmen von der Pike auf kennen, können wir genau einschätzen, was wir den Leuten draußen aufbürden und zutrauen können. Und auch, was möglich ist und was nicht.

Digital wird immer wichtiger, die NÖN ist aber nach wie vor in gedruckter Form zu haben. Wie wichtig ist die Printausgabe bzw. wie lange wird es die NÖN noch als Printzeitung geben?

Fahrnberger: Die Printausgabe ist extrem wichtig, sie ist noch immer das Herzstück. Und auch von der wirtschaftlichen Seite ist die Wochenzeitung noch immer das zentrale Produkt. Man sieht auch schon erste Tendenzen, dass der Abwärtstrend, den es durchaus bei allen Medien gegeben hat, leicht abflacht und wir zum Teil schon Wochen haben, in denen wir mehr Zeitungen verkaufen als in der Woche im Jahr davor. Deshalb bin ich überzeugt, dass es die Zeitung an sich auch in 25 Jahren noch geben wird.

Lohninger: Es gibt das Riepl'sche Gesetz der Komplementarität in der Wissenschaft, das besagt, dass keine neue Mediengattung jemals eine alte überflüssig gemacht hat. Es hat immer dazu geführt, dass die alte Medienform sich adaptiert hat. Von den Rauchzeichen weg bis in die Gegenwart ist das so. Es wird immer eine Zeitung in gedruckter Form geben, aber natürlich wird sich die Bedeutung verändern – und das hat sie ja auch schon. Die NÖN ist ja nicht zwingenderweise nur eine Zeitung, sondern unsere Kompetenz sind die Nachrichten aus den Regionen, aus den Orten und Städten im Land. Das ist Markenkern der NÖN. Und nicht, ob ich diese Nachrichten auf Papier drucke, sie online bringe oder einen Newsletter daraus mache.

Was kann ich in der NÖN in gedruckter Form anderes lesen als online? Warum soll ich mir die Papier-NÖN kaufen?

Lohninger: Ich glaube, und das sage ich jetzt selbst als Zeitungsleser, dass eine Zeitung einen Riesenvorteil hat, den das Internet nicht hat: In einer Zeitung kann ich auch drei Tage später, wenn ich sie durchblättere, einen Bericht finden, auf den ich im Internet nie gestoßen wäre, weil kein Algorithmus berechnen hätte können, dass ich den Bericht lesen will. Das ist ein großer Vorteil, den ich mit dem Medium Zeitung habe. Und das ist auch die Stärke, die wir in der gedruckten Ausgabe haben, dass wir hier eine gewisse Zusammenfassung der Woche bringen, einen Überblick darüber, was wirklich wichtig ist. Darum glaube ich auch, dass Zeitung, auch als E-Paper, definitiv einen Platz in der Zukunft hat.

Fahrnberger: Nur 60 Prozent von denen, die die Zeitung lesen, sind auch NÖN-Online-User. Das heißt, für viele sind trotzdem viele Inhalte, auch wenn sie online täglich verfügbar sind, in der Zeitung noch immer neu. Das heißt auch, diese Vorselektion, diese Arbeit als Journalist, was bringe ich in welcher Größe, ist sicher noch wichtiger geworden. Und das wertet das Produkt Zeitung noch einmal auf. Das merken wir auch bei unseren Leserinnen und Lesern. Da kann eine Geschichte hundertmal im Internet gestanden sein, wenn sie nicht in der gedruckten NÖN war, hat sie diese Wertigkeit nicht. Das ist nicht nur bei der Generation 50+, sondern auch bei den Jungen so.

„Wir arbeiten in einer Branche, die sich so dynamisch entwickelt wie wenige andere.“

Daniel Lohninger: „Das Regionale wird für uns immer Priorität haben.“ Foto: Franz Gleiß

Seit kurzem gibt es die Bezahlschranke auf NÖN.at. Weshalb?

Lohninger: Nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus grundsätzlichen Überlegungen heraus ist es richtig zu sagen, Inhalte der NÖN halten wir für so gut und wertvoll, dass sie auch im Internet einen entsprechenden Erlös bringen. Es ist so, dass journalistische Qualität, und davon bin ich überzeugt, einfach einen Wert hat und es deshalb auch logisch ist, dass man diese Inhalte bezahlen muss.

Fahrnberger: Die Wertschätzung betrifft auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es war nicht selten so, dass unsere Leute gesagt haben, warum muss ich meine Geschichte online herschenken, die ist ja etwas wert. Im Vergleich zu vielen anderen Verlagen zeigen sich bei uns beim Start zwei wesentliche Unterschiede, die sehr erfreulich sind: Einerseits sind die Kündigungsraten weit niedriger als bei den Mitbewerbern. Andererseits sind die Gesamtzugriffsraten auf unserer Homepage nicht zurückgegangen, sondern sogar gestiegen, obwohl jetzt nicht mehr alles gratis ist. Grundsätzlich kann man sagen, das fast alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zumindest einmal im Monat auf unserer Homepage sind.

Wie schaut es beim Fernsehen (NÖN-TV) aus? Auch erfolgreich?

Lohninger: Wir sind damit voriges Jahr im Herbst gestartet und haben sicher noch Entwicklungspotenzial, vor allem was den redaktionellen Aufbau des Programms betrifft. Man darf nicht vergessen, wir haben hier in einem sehr lokalen Bereich begonnen, und es ist natürlich herausfordernd, aus mehreren Lokalsendern einen niederösterreichweiten Sender zu machen. Wir sind jetzt in den letzten Vorarbeiten, um ab Herbst auch wirklich ein Fernsehprogramm präsentieren zu können.

Fahrnberger: Mit einem TV-Signal, das dann auch auf der NÖN-Homepage als fixes Signal abzurufen ist.

Die NÖN ist moderner, vielfältiger geworden. Regionalität hat weiterhin Priorität?

Fahrnberger: Ganz sicher. Das ist unser USP. Es zeigt uns gerade jetzt in dieser veränderten digitalen Welt, dass jeder wissen will, was vor der Haustür passiert, was beim Nachbarn und in der Gemeinde los ist. Es versuchen ja sehr viele Tagesmedien immer lokaler zu werden. Viele schaffen es nicht in der Dichte, wie wir das meistern. Das wird gerade jetzt mit der Online-Bezahlschranke das Unterscheidungsmerkmal zu anderen Verlagen sein.

„Jeder will wissen, was vor seiner Haustür passiert, was in der Gemeinde los ist.“

Lohninger: Regionalität ist unser Unterscheidungsmerkmal, unsere Stärke, das macht die NÖN aus. Egal auf welcher Plattform, diese regionale Kompetenz haben wir uns über Jahrzehnte aufgebaut und das ist das, was wirklich nur die NÖN leisten kann. Niemand anderer kennt das Bundesland so gut wie wir, kein anderes Medium hat den Sitz, die Zentrale in Niederösterreich. Damit ist für uns ganz klar, dass das Regionale für uns immer Priorität haben wird und auch bei allen zukünftigen Überlegungen ganz an oberster Stelle steht.

Müssen die Chefredakteure die Finanzen im Auge behalten? Und dazu die zweite Frage: Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung im Haus?

Lohninger: Es ist unser beider Verständnis, dass wir sagen, eine Chefredaktion muss immer die Finanzen insofern im Auge behalten, dass natürlich jeder Euro, den wir ausgeben, einer ist, den wir verantworten können und müssen. Eines ist aber klar: Wir Chefredakteure sind keine Geschäftsführer. Das heißt, mit Inseraten, mit finanziellen Kooperationen und dergleichen haben wir nichts zu tun, und das ist auch gut so. Das heißt in Folge auch, wir kommen nie in die Verlegenheit zu überlegen, machen wir jetzt die Geschichte aus finanziellen Gründen oder nicht. Wir können wirklich aus rein journalistischen Gründen entscheiden, worüber und wie berichtet wird. Mit Michael Ausserer haben wir zum Glück auch einen großartigen Geschäftsführer, der Visionen für das Haus hat und immer offensiv in die Zukunft geht.

Fahrnberger: Und dieser positive Spirit, dieser Zug zum Tor ist ganz, ganz wichtig. Ich kann es nur bestätigen: Das Verhältnis zur Geschäftsführung ist außerordentlich gut. Es hilft auf jeden Fall noch zusätzlich, dass Michael Ausserer selbst früher als Journalist tätig war und dadurch sein Verständnis den Redakteurinnen und Redakteuren gegenüber extrem groß ist.

Wir feiern mit diesem Journal die 3.000. Ausgabe der NÖN. Blicken wir noch kurz in die Zukunft...

Fahrnberger: Wir haben jetzt sehr viele Projekte, die es gilt zu landen und umzusetzen – das sind vorrangig Paid Content und TV. Auf der anderen Seite steht auch mit der Künstlichen Intelligenz (KI) schon wieder eine Herausforderung vor unserer Tür, die den Journalismus sicher nicht ersetzen, aber in gewisser Weise schon verändern wird. Wir werden versuchen, dass die KI unseren Beruf im positiven Sinne beeinflusst und uns gewisse Aufgaben erleichtert.

Lohninger: Ein großes Thema in der Zukunft wird auch sein, dass wir beim Journalismus nachschärfen müssen, um Bedrohungsszenarien durch Facebook, Instagram, Tik-Tok und irgendwelche Influencer entgegenzuwirken. Denn Journalistinnen und Journalisten sind durch Redaktionsstatut, Blattlinie und so weiter in einer Struktur, wo man sich darauf verlassen kann, dass sie unabhängig berichten. Wenn wir das tun, ist weder ein Influencer noch eine KI eine Konkurrenz, sondern höchstens ein Hilfsmittel für uns. Wir müssen es natürlich auch schaffen, uns permanent selbst zu hinterfragen. Und es ist wichtig, aber die Gefahr haben wir als NÖN sowieso nie richtig gehabt, dass wir uns nicht in irgendeiner Bubble bewegen, die sich loslöst von der Welt der Menschen in Niederösterreich, sondern dass wir uns einfach als das verstehen, was wir sind: nämlich Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die in ihrem Heimatbundesland schreiben, journalistisch tätig sind und nach Möglichkeit versuchen, für ihre Landsleute eine interessante, lesenswerte und letztlich auch unterhaltsame Berichterstattung auf den verschiedenen Plattformen anzubieten.