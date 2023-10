Museum, Morde und Metropole

Vor fast 3.000 Wochen wurde Purkersdorf zur Stadt

Als Purkersdorf durch einen Beschluss der Niederösterreichischen Landesregierung 1967 zur Stadt erhoben wurde, dachte sich noch keiner so genau, wie sich die junge Stadt neben Wien entwickeln würde. Die Stadterhebung kam Purkersdorf jedenfalls recht, denn endlich konnte sich das Dorf bei Wien emanzipieren. Im Sommer 2017 war es etwas mehr als 50 Jahre her, dass Bundespräsident Franz Jonas Purkersdorfs Bürgermeister Gustav Hein die Stadterhebungsurkunde im damaligen Kinosaal, heute „Die Bühne“, überreichte.

2019 feierte Wilhelmsburg 60 Jahre Stadterhebung: Es war ein Fest von Wilhelmsburgern für Wilhelmsburger – unter dem Motto „Deine Lieblingsheimatstadt wird nur einmal sechzig“.

Im Oktober 2019 gedachte Neulengbach des 50-jährigen Bestehens der heutigen Gemeinde, gleichzeitig wurden der Landtagsbeschluss zur Stadterhebung am 19. Dezember 1999 und damit „20 Jahre Stadt Neulengbach“ gefeiert.

„90 Jahre Stadterhebung“ waren im Oktober 2017 Anlass zu einem Jubiläumsfest in Herzogenburg.

Lebendiges Tullner Zentrum dank Tiefgarage

Es brauchte zwei Anläufe, aber es hat sich gelohnt. Noch im Juni 1998 lehnten in einer Volksbefragung 60 Prozent der teilnehmenden Tullnerinnen und Tullner eine Tiefgarage unter dem Hauptplatz ab. Neun Jahre später unternahm Bürgermeister Willi Stift einen zweiten Anlauf und siehe da: Im Juni 2007 votierten 57,25 Prozent für das Projekt „Hauptplatz neu“. In Zusammenarbeit mit der IG Immobilien wurde nicht nur eine Tiefgarage, sondern auch das Einkaufszentrum „Rosenarcade“ errichtet. Ende November 2009 feierten tausende Besucherinnen und Besucher die Eröffnung des neuen „Wohnzimmers“ der Tullnerinnen und Tullner. Heute hat die 17.000-Einwohner-Stadt wohl nicht zuletzt dank des Großprojekts ein lebendiges Zentrum.

Amoklauf in der BH Wien-Umgebung

Tatort Klosterneuburg, 22. März 2011: Der Wolfsgrabener Alfred Fuchs, der sich von Beamten der Forstbehörde der Bezirkshauptmannschaft Wien Umgebung ungerecht behandelt fühlt, stürmt die Büroräume der Abteilung, schießt einen Beamten an, nimmt eine Geisel und begeht nach stundenlangem Nervenkrieg mit den Verhandlern der Polizei Selbstmord. Am Morgen des 6. April stirbt Alexander Mayer, der angeschossene Leiter der Forstabteilung. „Die Bilder kommen immer wieder hervor, das werde ich nie vergessen“, sagt der schockierte Bezirkshauptmann Wolfgang Straub damals der NÖN. Er ist einer der Ersten am Tatort, spricht selbst mit dem Täter.

Und er weiß: Zur Geisel hat Fuchs gesagt, er wolle drei Beamten, darunter Forstabteilungsleiter Mayer, „eine Lehre erteilen, an die sie ein Leben lang denken“. Motiv für den Amoklauf ist ein langwieriger Streit um ein Gestüt und die Erweiterung der Koppel. Weil Fuchs den Anforderungen der BH nicht nachgekommen ist, sollten seine Pferde gepfändet werden. „Ich verstehe das überhaupt nicht. Da gab es nichts, was man nicht klären hätte können. Nach und nach wurden wir zu seinen Feindbildern“, meint Förster Martin Abel, ein Kandidat auf der Fuchs-Todesliste, später im NÖN-Interview.

Er kann sich sechs Stunden lang im Nebenraum verschanzen, bleibt glücklicherweise unverletzt. Unverletzt kommt auch die Geisel davon. „Ich hatte zwar Angst um mein Leben, hab aber nie geglaubt, dass er mich bewusst umbringt. Er hat zu mir gesagt: Mit dir hab ich keine Rechnung offen“, schildert Margarethe Bunkrad.

Essl-Museum und Albertina

Kunst auf rund 3.000 Quadratmetern: 1999 feiert das Essl-Museum in Klosterneuburg große Eröffnung, in der NÖN liest man: „Das neue Ausstellungshaus der Sammlung Essl katapultiert Klosterneuburg als frischgebackene Kunststadt ins 21. Jahrhundert.“ Bei einem Lokalaugenschein kann Hausherr Karlheinz Essl seine Euphorie nicht verbergen.

„,Herrlich, nicht wahr?', rief Karlheinz Essl immer wieder stolz, als wir durch die Säle im Neubau schlenderten“, schreibt NÖN-Reporter Ewald Baringer zum Grand Opening. Fast 200 Ausstellungen zeitgenössischer internationaler und österreichischer Kunst sollte das private Kulturzentrum zwischen 1999 und 2016 zeigen. Dann ist Schluss. Und die anfänglichen Glücksgefühle weichen, stattdessen: „Ich bedaure es sehr, aber diese Situation zwingt uns nun, den Ausstellungsbetrieb zu schließen“, sagt Kunstsammler Essl.

Was er damit meint: die finanziellen Probleme seiner baumax-Kette, durch die auch das Museum in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. Bis dahin finanziert die Familie Essl den Betrieb nämlich 17 Jahre aus eigenen Mitteln. Nachdem eine Finanzierungszusage des Bundes aus-geblieben ist, muss 2016 geschlossen werden. Und seitdem ist das „Essl Museum – Kunst der Gegenwart“ Geschichte.

Das Haus hat aber eine große Zukunft vor sich: Die Albertina plant jenen Standort, an dem sie ein Depot betreibt, noch heuer oder spätestens im Frühjahr 2024 neu zu öffnen, berichtet die NÖN im April 2023 exklusiv. „Kunst will gesehen werden. Sie ist nicht von uns erworben, uns geschenkt oder uns überantwortet worden, damit wir sie in den Keller in ein Depot sperren“, kündigt Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder an.

Ein Oberstufengymnasium für Neulengbach

Seit 2007 gibt es in Neulengbach ein Oberstufengymnasium. Zunächst war die Privatschule in den Räumlichkeiten der ehemaligen Hauptschule untergebracht. 2009 erfolgte der Spatenstich für den Neubau. Im September 2010 bezogen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude, die Schule wird zu einer Bundesschule. Zwei Schwerpunkte werden angeboten, Sozialkompetenz und humanitäre Orientierung sowie Umwelt- und Energiewirtschaft. Geplant ist auch eine Unterstufe zu etablieren, eine mögliche Erweiterung wurde beim Bau des Schulgebäudes bereits berücksichtigt.

Femizide und sonstige Morde in Neulengbach

Zu einigen Morden kam es seit 1998 in Neulengbach, in den meisten Fällen richtete ein Mann eine Frau.

Ein ÖBB-Pensionist wollte 1998 die Scheidung nicht hinnehmen und tötete zuerst seine Ex-Partnerin und danach sich selbst.

Im Neulengbacher Pflegeheim Beer wurde 2001 ein 74-jähriger Hausarbeiter ermordet, Auslöser für die Tat war Streit ums Geld. Der Täter konnte rasch ausfindig gemacht werden.

2014 wurde eine 20-Jährige von ihrem Ex-Freund umgebracht. Eine 64-Jährige wurde 2021 von ihrem 65-jährigen Lebensgefährten ebenfalls in Neulengbach ermordet. Ebenfalls 2021 musste eine gebürtige Asperhofnerin ihr Leben lassen, nachdem sie ihr Ex-Freund mit Benzin übergossen und angezündet hatte.

Im August 2022 ermordete ein 22-jähriger Neulengbacher seine Freundin und nahm sich daraufhin selbst das Leben.