Region St. Pölten: Vom Wilderer bis zum Sieger bei Olympia

In 18 Minuten in Wien

Mit rasanten 25 Kilometern pro Stunde fuhr 1858 der erste Zug von St. Pölten nach Wien. Jetzt dauert die schnellste Verbindung nach Hütteldorf 188 Minuten und nach Meidling 211 Minuten. Erst mit dem Bau der „Kaiserin Elisabeth Bahn“ im Jahre 1856 schaffte es St. Pölten aus dem Schatten von Krems zu treten und entwickelte sich zur Industriestadt. Ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist die Landeshauptstadt heute noch. Damals wie heute wegen ihrer Verbindungen ins Umland. Für die Traisentalbahn stehen große Änderungen im Raum mit Plänen einer Elektrifizierung sowie einem zweigleisigen Ausbau.

Damit die Züge jetzt so schnell von Wien in St. Pölten sind, brauchte es eine neue Strecke: Die neue Westbahnstrecke wurde im Dezember 2012 eröffnet. Die Reisezeit zwischen dem neu eröffneten Wiener Hauptbahnhof und St. Pölten Hauptbahnhof verkürzte sich damit von 41 auf 28 Minuten.

Der Wilderer von Annaberg

17. September 2013: Ein Verbrechen erschüttert Annaberg. Zwei Polizisten, ein Cobra-Beamter und ein Rot-Kreuz-Sanitäter sind tot. Erschossen. Von Alois Huber, dem „Wilderer von Annaberg“. 2008 gab es die ersten „Eingriffe in fremdes Jagdrecht“ in der Steiermark. Seit 2009 häuften sich Fälle von Wilderei im Bezirk Lilienfeld. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Die Polizei führte am 17. September eine Überwachung mit Cobra-Beamten durch. Auf der L 101 bei Annaberg geriet Jäger Alois Huber in die Kontrolle. Er durchbrach mit seinem Pick-up die Straßensperre. Beamten schossen auf seinen Wagen. Huber kam von der Fahrbahn ab. Schwer bewaffnet eröffnete er das Feuer. Ein Cobra-Beamter erlag einer Schussverletzung. In der Sägemühle schoss Huber auf einen Rettungswagen, ein weiterer Beamter wurde verletzt. Huber traf einen Rot-Kreuz-Sanitäter, der dem Verletzten helfen wollte, tödlich. Zu Fuß flüchtete Huber weiter, beim Lassinghof erschoss er zwei Streifenbeamten und fuhr mit dem Polizeiauto nach Großpriel im Bezirk Melk. Hier verschanzte er sich in seinem Haus. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften rückte an, das Bundesheer fuhr mit einem Panzer ins Gebäude. Huber beging Suizid. Zuvor erschoss er noch seinen Hund. Im Haus fand die Polizei Jagdwaffen, Trophäen und anderes Diebsgut. Das Motiv seiner Taten bleibt ungewiss.

Dem Wasser ausgeliefert

Die Schneeschmelze zusammen mit längeren Regenfällen und dem starken Gefälle im Oberlauf führten im Traisental im Lauf der Jahrhunderte immer wieder zu Überschwemmungen. Solange der Fluss ausreichend Platz vorfand und Auwälder seine Ufer säumten, waren die Probleme überschaubar. Aber im Zuge von Industrialisierung und starkem Bevölkerungswachstum im 19. Jahrhundert rückte der Mensch dem Fluss immer näher. Nach einem verheerenden Hochwasser 1921 sollte der Traisen-Wasserverband Abhilfe schaffen.

Doch das Jahrhundert-Hochwasser 1997 traf das Traisental mit voller Wucht. 2002, als weite Teile Niederösterreichs die verheerendste Flutkatastrophe des letzten Jahrhunderts erlebten, kam der Bezirk mit einem blauen Auge davon.

Dass die Gefahr nicht immer von der Traisen ausgeht, zeigte sich Anfang Juli 2009. Die massivsten Regenfälle seit Beginn der Aufzeichnungen ließen den Nadelbach bei St. Pölten völlig unerwartet zum reißenden Fluss anschwellen. Der Alpenbahnhof war komplett überschwemmt, ein breiter Strom bahnte sich den Weg Richtung Innenstadt, Europaplatz und Schießstattring wurden gesperrt, zusätzlich wurden durch den Anstieg des Grundwassers zahlreiche Keller in der Stadt überschwemmt.

Schon 2014 kam die nächste Unwetterkatastrophe über den Bezirk, bis zu 1.000 Feuerwehrleute standen im Einsatz, besonders stark traf es damals das Pielachtal.

Diethart als NÖ-Superadler

Ein Michelhausener lehrte die Überflieger das Fürchten. Thomas Diethart kam quasi aus dem Nichts, gewann als 21-jähriger Nobody sensationell die Vierschanzentournee 2013/14. Bei den Bewerben in Garmisch-Partenkirchen und Bischofshofen stand er binnen fünf Tagen jeweils ganz oben am Stockerl – es sollten seine einzigen Weltcupsiege bleiben. Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi gewann Niederösterreichs bester „Adler“ mit dem Team (an der Seite von Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern und Michael Hayböck) Silber. 2016 stürzte er bei einem Continental-Cup-Springen schwer, beendete zwei Jahre später seine Karriere. Heute arbeitet Diethart als Trainer der österreichischen Skispringerinnen.

Von Pumpgun-Ronnie bis zum Fünffachmord in Schildberg

Weil er seine Taten mit Pumpgun und Ronald-Reagan-Maske verübte, wurde Johann Kastenberger als Pumpgun-Ronnie bekannt. Mit versuchten Raubüberfällen begann seine Karriere. Nach sieben Jahren Haft ermordete er im Jahr 1985 in Mautern an der Donau einen Berufsumschulungs-Kollegen mit einer Pumpgun. Eine spektakuläre Serie an Banküberfällen in Hafnerbach, Groß-Sierning, Wien, Kirchstetten und Markersdorf folgte. 1988 wurde Kastenberger verhaftet. Dabei gelang ihm eine spektakuläre Flucht. Diese endete bei St. Pölten, als er eine Polizeisperre durchbrach und angeschossen wurde. Er hielt seinen Wagen an und schoss sich in den Kopf. 2010 feierte ein Film über ihn Premiere, dieser wurde auch bei der Berlinale gezeigt.

Schon in seiner Jugend fiel der gebürtige Salzburger Werner Kniesek auf, er verletzte mit 16 Jahren seine Mutter lebensgefährlich mit einem Messer und flüchtete nach Deutschland. Dort kam er einige Jahre in Haft. Nach mehreren Einbrüchen schoss er eine 73-jährige Frau nieder und wurde 1973 wegen Unzurechnungsfähigkeit zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Während eines Hafturlaubs in der Justizanstalt Garsten gab er sich in St. Pölten als Teppichvertreter aus und drang am Kupferbrunnberg in eine Villa ein. Dort misshandelte und erdrosselte er einen 26-jährigen, im Rollstuhl sitzenden Mann, dessen Mutter und Schwester. Die Leichen verstaute er im Auto der Familie und suchte dann mit dem erbeuteten Geld eine Gaststätte in Karlstetten auf. Dort fiel er einem Angestellten auf, der sich das Kennzeichen notierte. Als die Polizei die Villa leer vorfand, leitete sie eine bundesweite Fahndung ein. Kniesek wurde in Salzburg festgenommen. Als Tatmotiv nannte er Lust am Töten.

Traurig in die Geschichte ging 2016 der Fünffachmord und Selbstmord in Schildberg bei Böheimkirchen ein. Eine Mutter (35) hatte ihre Kinder (7, 9 und 10) in der Schule für einige Tage unter einem Vorwand entschuldigt. Die Frau hatte aber ihre krebskranke Mutter (59), ihren Bruder (41) und die drei Kinder erschossen. Einige Tage später richtete sie die Waffe gegen sich selbst. Der Fall sorgte für Erschütterung in der Gemeinde.

Erfolgreich in Sport und Politik

Mit einem Riss der Aorta endete das Leben der Spitzenpolitikerin (ÖVP) und Sportlerin Liese Prokop am Silvesterabend 2006. Von 2004 bis zu ihrem Tod war sie als erste Frau Bundesministerin für Inneres in Österreich. Sie liegt in Annaberg begraben. Seit 1965 war sie mit Trainer Gunnar Prokop verheiratet. Auch im Sport war sie erfolgreich und zählte zu den besten Leichtathletinnen Österreichs. 1967 war sie akademische Weltmeisterin, 1968 holte sie bei den Olympischen Spielen in Mexiko-Stadt im Fünfkampf die Silbermedaille, ein Jahr später stellte sie den Weltrekord im Fünfkampf auf und wurde Europameisterin in Athen. Sie war außerdem vielfache österreichische Staatsmeisterin in den Bewerben Fünfkampf, Weitsprung, Hochsprung, Hürdenlauf, Staffellauf und Kugelstoßen.

Der Sieger aus Wilhelmsburg

Benjamin Karl hat mit Olympiagold in China im Parallel-Riesentorlauf nicht nur blau-gelbe Sportgeschichte geschrieben. Und dabei kommt der fünffache Weltmeister aus Wilhelmsburg und nicht aus einer klassischen Wintersport-Gegend. Schon als Zehnjähriger verfiel er dem Snowboard-Sport und schrieb sich schon damals den Wunsch nach dem Olympiasieg auf einen Zettel. Karl ist der einzige Parallel-Snowboarder mit einem kompletten Olympia-Medaillensatz. Im heurigen Sommer holte er sich mit Elisabeth Osl den Gesamtsieg bei der BIKE Transalp, einem Mountainbikerennen in sieben Etappen, mit 495,66 Kilometern und 17.491 Höhenmetern.

Zwentendorf läutete 1978 Wende in der Energiepolitik ein

Schon 1972 war mit dem Bau des Atomkraftwerks in Zwentendorf begonnen worden, doch ab 1975 entstand in Österreich eine breite Anti-Atomkraft-Bewegung. Drei Jahre später war das Kraftwerk betriebsbereit, sogar die Brennelemente wurden bereits per Flugzeug bzw. Hubschrauber angeliefert. Im Herbst war dann alles anders, der 5. November wird ein historischer Tag, an dem die Bevölkerung in einer Volksabstimmung über die Energiezukunft Österreichs entscheidet. Knappe 50,47 Prozent sagten letztendlich „Nein“ zur Inbetriebnahme des AKW Zwentendorf, in Niederösterreich stimmten übrigens 50,8 Prozent mit „Ja“. Im Bezirk Tulln ging das Votum in 20 von 21 Gemeinden mit „Nein“ aus, nur in Zwentendorf selbst war die Mehrheit für den Betrieb des AKW. In der Folge wurde das Kraftwerk „still liquidiert“, das Gebäude steht bis heute an der Zwentendorfer Donau. Es wird immer wieder für Schulungen oder Film-Dreharbeiten genützt.

Nicht minder symbolträchtig für die Energiewende im Land Niederösterreich: Auf dem Areal in Zwentendorf errichtete die EVN eine großflächige Photovoltaik-Anlage zur Ökostrom-Produktion.