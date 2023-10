Stadt St. Pölten: Von Großprojekten bis zu großen Katastrophen

Domplatz ist Dauerthema

Die Landeshauptstadt hat einen neuen Domplatz. 15 Jahre hat es gedauert vom einstimmigen Grundsatzbeschluss zur Neugestaltung bis zur Eröffnung. Die Verwandlung des größten Platzes der Stadt vom größten Oberflächen-Parkplatz im Zentrum zum multifunktionellen Platz war beherrschendes Thema der Stadt und vieler NÖN-Berichte. Neben dem Wochenmarkt am Donnerstag und Samstag soll er nun Raum bieten für Veranstaltungen, kirchliche Feste und Gastronomie.

Mit ein bis zwei Jahren rechnete man zu Beginn für die archäologischen Arbeiten. Bald war klar, dass es mehr zu entdecken gab. 900 Jahre lang war der Platz Friedhof. Mehr als 22.000 Individuen wurden freigelegt. Deren Untersuchung könnte noch wertvolle Erkenntnisse bringen. Nur wenige Zentimeter unter dem Asphalt kamen ebenso Strukturen der ersten Kirche und Reste der römischen Stadt zum Vorschein. Nach mehr als zehn Jahren startete schließlich die Neugestaltung. Als Grundlage diente der 2010 präsentierte Sieger-Entwurf von Jabornegg & Palffy. Bedenken wegen eines stellplatzfreien Domplatzes haben viele Innenstadtkaufleute. Den nötigen Ersatz sieht die Stadtregierung mit den City-Parkplätzen in der P&R-Anlage und unter dem Karmeliterhof erfüllt. Die Domgarage soll in einem neuen Anlauf bis 2025 unter dem Bischofsgarten entstehen.

Mit der Verlegung der Granitplatten sowie den Umrissen der alten Kirche in Beton gegossen mehrten sich allerdings auch Stimmen, die sich mehr Grün gewünscht hätten. Sechs Bäume wurden an der Nordseite gepflanzt. Mehr habe das Bundesdenkmalamt auf dem Bodendenkmal nicht erlaubt, betont die Stadt. Für Kühlung soll Sprühnebel sorgen. Weitere Möblierungselemente sollen folgen, versprach Bürgermeister Matthias Stadler. Eine bedeutende Rolle hat der Platz auch beim 2024 geplanten Kulturschwerpunkt.

Nächtlicher Watschentanz

Das Nachtleben in der Landeshauptstadt kann trotz mancher Unkenrufe durchaus einmal turbulent werden. Wegen einer hitzigen Nacht mit der damals noch fast benachbarten Ordnungsmacht schaffte es vor ziemlich genau 20 Jahren ein bekannter City-Gastronom auf die Titelseite. Weil dessen damals für seine Partys legendäres Café Roma am Rathausplatz die Sperrstunde überzogen haben soll, schritt die Polizei ein. Nach einem Handgemenge und der Festnahme soll die Situation dann im Wachzimmer im Rathaus schräg gegenüber eskaliert sein. Gegenseitige Anzeigen und der „Watschentanz“ auf Seite 1 waren die Folge.

Demo gegen Kurt Krenn

Über 8.000 Menschen versammelten sich 1996 auf dem Domplatz, um gemeinsam gegen Bischof Kurt Krenn zu demonstrieren. Der bei der Bevölkerung überaus beliebte Dompfarrer Johannes Oppolzer hatte nach einem Richtungsstreit mit dem Bischof seinen Rücktritt eingereicht. Die Demonstranten unterstützten Oppolzer. „Wir lassen uns die Türen und Fenster zu einer offenen und geschwisterlichen Kirche von niemandem versperren und zuschlagen“, wandte er sich mit klaren Worten an den Bischof. Die NÖN berichtete von Szenen der Solidarität, die sich damals auf dem Domplatz abspielten: Tausende Gläubige beteten und sangen für eine offenere Kirche. Ein Pfarrer sprach im Interview gar davon, dass die Kirche in ihrem Herzen erwacht sei.

Amoklauf in Volksschule Wagram und die Folgen

Für Entsetzen sorgte eine Bluttat 2012 in der Landeshauptstadt: Ein amtsbekannter Mann schoss seinem Sohn in der Schule in den Kopf. Berk (8) wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht und starb zwei Tage später. Der Vater richtete sich selbst in seinem Wagen auf einem Feldweg bei Ratzersdorf. Die Frage, ob die Tat verhindert werden hätte können, führte sogar bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also Folge des Mordes wurde außerdem das Betretungsverbot ausgeweitet. Die Exekutive kann ohne Gerichtsbeschluss eine Strafe verhängen und auch eine Festnahme durchsetzen. Mit der Zustimmung der Erziehungsberechtigten wird das polizeiliche Betretungsverbot auf Schulen und andere Kinderbetreuungseinrichtungen ausgeweitet.

Nur ein Funke bringt den Tod

1978 rückte die Feuerwehr Wagram zu einem scheinbar harmlosen Kellerbrand in die Eybnerstraße aus. Als bekannt wurde, dass Gas austrat, stiegen die Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz in den Raum hinab und versuchten, die Leitung zu verschließen. In diesem Augenblick geschah das Unglück. „Es knallte fürchterlich und wir waren von einem flammenden Inferno umgeben“, schilderte damals Brandmeister Toni Kraushofer. Das ausgetretene Gas hatte sich entzündet. Die Detonation in den 1970ern kostete zwei Florianis das Leben, 73 Menschen wurden teils schwer verletzt.

Und dennoch sollte die Katastrophe von Wilhelmsburg 21 Jahre später die traurige Bilanz überschatten. Am Abend des 2. Dezember 1999 sorgte eine angebohrte Gasleitung für eine gewaltige Explosion. Das dreistöckige Wohnhaus im Conrad-Lester-Hof stürzte in sich zusammen. Zehn Menschen starben, Dutzende wurden verletzt, einer Frau mussten an der Unfallstelle beide Beine amputiert werden.

Aus den Unfällen wurden Lehren gezogen, die Technik wurde verbessert. Dennoch können Unglücke und menschliches Versagen nicht zur Gänze verhindert werden. Im Juni 2010 ließ ein lautes Donnern die St. Pöltner aufschrecken. Der Funke einer Stromleitung und eine defekte Gasleitung reichten, um ein Haus in der Munggenaststraße dem Erdboden gleichzumachen. Es starben fünf Menschen.

Manche kamen, nicht alle blieben

Vor 50 Jahren reduzierte der NÖ Landtag per Verordnung die Anzahl der Gemeinden um fast ein Drittel. Vormals stolze eigenständige Gemeinden fanden sich nach dem 1. Jänner 1972 als kleine Katastralgemeinden wieder, die von da an von größeren Nachbarn mitverwaltet wurden. Inn der Region sorgte diese Entscheidung bereits im Vorfeld für heftige Auseinandersetzungen in den Gemeinderäten und innerhalb der Parteien kam es zu Spannungen zwischen Landes-und Gemeindeebene.

St. Pölten überschritt mit der Eingemeindung von St. Georgen, Ochsenburg, Pottenbrunn, Ratzersdorf, Gerersdorf Pummersdorf, Schwadorf, Nadelbach, Hafing sowie Ober- und Unterzwischenbrunn erstmals die 50.000-Einwohnermarke und verdoppelte seine Stadtfläche. Niederösterreichs größte Stadt erhielt zusätzlich auch Altmannsdorf und Windpassing von Pyhra, das wiederum mit der ehemaligen Gemeinde Wald fusioniert wurde.

Zwei Orte hörten allerdings nicht auf, gegen die Zusammenlegung Widerstand zu leisten. Gerersdorf, das zwischen St. Pölten und Prinzersdorf aufgeteilt, und Stössing, das mit Kasten „zwangsverheiratet“ worden war, rangen in einem scheinbar aussichtslosen Kampf für die Wiedererlangung der Eigenständigkeit. Entgegen allen Erwartungen hatten beide Gemeinden Erfolg und setzten die „Scheidung“ durch. Etwas länger mussten hingegen die Stössinger auf die ersehnte Unabhängigkeit warten. Nach 16 Jahren „Ehe“ mit Kasten wurde Stössing 1988 wieder eigenständig.

Regierungsviertel in St. Pölten in Rekordzeit gebaut

Nach der Ernennung St. Pöltens zur Landeshauptstadt am 10. Juli 1986 begann die Suche nach einem geeigneten Platz für das neu zu errichtende Regierungsviertel samt Kulturbezirk. 1992, nach einem Architektenwettbewerb, aus dem Ernst Hoffmann als Sieger hervorging, erfolgte der Spatenstich. In der Rekordzeit von fünf Jahren wurden nicht nur das neue NÖ Landhaus und der markante Landtagssitzungssaal, der wie ein Schiff in den Flussraum der Traisen ragt, sondern entlang der Neuen Herrengasse und des Landhaus-Boulevards auch alle Bürogebäude für die Landesverwaltung errichtet. Bereits 1993 fasste der Landtag auch den Entschluss zum Bau des Kulturbezirks. Zum Herzstück wurde ohne Zweifel das nach den Plänen von Klaus Kada erbaute Festspielhaus.

Als „Leuchtturm“ und neues Wahrzeichen der Stadt St. Pölten steht zwischen Verwaltungs- und Kulturbezirk der Klangturm als eine Art architektonische Skulptur. Inklusive Antenne 77 Meter hoch, aus Stahl und Glas gebaut, sollte der Turm zur Plattform für Klangkunst und Neue Medien werden. 2014 wurden die Klanginstallationen ins Landesmuseum überführt, die frei zugängliche Plattform in 47 Metern Höhe bietet aber nach wie vor einen wunderbaren Ausblick auf St. Pölten.