3.000 Mal Technologie: NÖ produziert Hightech für die Welt

Vom Automotive-Lichtsystem-Hersteller ZKW mit rund 3.000 Mitarbeitenden am Standort Wieselburg, dem Raumfahrt-Thermospezialisten Beyond Gravity aus Berndorf/Triestingtal oder dem Luftfahrt- und Prüfspezialisten Test-Fuchs aus Groß-Siegharts im Waldviertel: Niederösterreich ist Wiege von Weltmarktführern, Innovatoren und Hidden Champions, die oft unbemerkt von Endkunden im Technologie-, Forschungs- und B2B-Bereich weltweit ordentlich mitmischen.

In einem Ranking der „Hidden Champions“, das sind Marktführer in ihren Nischen, liegt Niederösterreich mit 15 pro Million Einwohner vor Ländern wie Schweden (5) oder Norwegen (3).

Einer von diesen „Champions“ im Schienenbereich ist der Knorr-Bremse-Konzern mit rund 1.000 Mitarbeitern an zwei Standorten in NÖ: in Mödling und Kematen/Ybbs. Von Bremsanlagen, Einstiegssystemen bis hin zu Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungen und sogar Ticketingsystemen entwickelt der Konzern mit seinen Tochterfirmen innovative, nachhaltige Lösungen, die weltweit in tausenden Schienenfahrzeugen von der Straßenbahn bis zum Hochgeschwindigkeitszug eingesetzt werden.