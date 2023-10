Autojahr 1965: Nur Fliegen war schöner

Mitte der 1960er-Jahre ist das Wirtschaftswunder in voller Fahrt und bildet sich auch langsam im allgemeinen Wohlstand ab. Motorrad und Kabinenroller, die nach dem Krieg noch als probates Mittel zur Bewegung ausgereicht hatten, werden zunehmend unattraktiv – das Volk will seinen Wagen, ob er nun tatsächlich so heißt oder nicht.

Und es gibt auch schon klare Differenzierungen in den Vorlieben: Der Kombi erschließt neue Kundenkreise – die ganze Familie, die sich darin inklusive viel zitiertem „Kind und Kegel“ unterbringen lässt. Abgesehen von der praktischen Heckklappe muss sie aber mit nur zwei vorderen Türen auskommen – einen Kombi mit vier Türen lässt die Fahrzeugstatik damals noch nicht zu.

Ein Liter Benzin kostet 1965 zirka vier Schilling, umgerechnet knapp 30 Cent. Etwa 20 Jahre später wird sich der Preis verdoppelt haben und heute, nach 37 weiteren Jahren, hat er sich noch einmal verzweieinhalbfacht. Im Vergleich sind die Spritpreise also tatsächlich weniger schmerzlich gestiegen als unser Empfinden dafür.

Die IAA findet 1965 noch in Frankfurt statt und ist eine echte Automobilausstellung anstatt eines „dezentralen Aktiv-Erlebnisses für ganzheitliche Mobilität“ – vielleicht mit ein Grund, warum sie damals eine stattliche Million Besucher verzeichnet. Erstmals stellt dort auch eine japanische Marke aus: Honda präsentiert sich mit dem zumindest äußerlich recht dreisten Mini-Plagiat N600, im dem ein luftgekühlter Zweizylinder-Viertakter aus der hauseigenen Motorradpalette für Vortrieb sorgt – oder etwas so Ähnliches, immerhin vergehen für den Hundertersprint satte 24 Sekunden.

Ein Prototyp, der auf der IAA in diesem Jahr debütiert, mündet drei Jahre später in ein Serienmodell: Aus dem Opel GT Experimental wird 1968 der GT – mit der Werbebotschaft, dass eben nur Fliegen schöner sei.

Beim Stichwort Mini darf ein Blick auf die Rallye-Weltmeisterschaft von 1965 nicht fehlen: Rauno Aaltonen und Timo Mäkinen zementieren da ihren Ruf als „fliegende Finnen“ im Mini Cooper S. Die kleinen britischen Rennsemmeln sind erst im zweiten Jahr unterwegs, aber der Konkurrenz, die größtenteils noch mit mehr Herzblut als Technik in Renntrimm versetzten Serienautos antritt, hoffnungslos überlegen. Die perfekte Organisation des Mini-Teams bleibt nicht ohne Folgen.

Sie lockt andere Werke an, sich ebenfalls professionell dem Quertreiben auf Wald- und Feldwegen zu verschreiben – und dem leidenschaftlichen Verheizen von Geld eben dafür. Aber die Kohle wäre heute ohnehin weg und so hat es wenigstens Spaß gemacht.

Auch in der Formel 1, damals noch offiziell Automobil-Weltmeisterschaft genannt, ist 1965 ein britisches Jahr. Die Abstauber heißen Jim Clark und Lotus. Die Überlegenheit dieser Kombination erlaubt es Clark sogar, in nur neun von zehn Rennen anzutreten, von denen er sieben gewinnt und in drei ausfällt – macht zum Saisonende 54 Punkte und damit den Weltmeistertitel.

Boxen-At-mosphäre in der Königsklasse anno 1965: Jim Clark und sein Mechaniker mit dem Lotos 33 mit Climax-Motor. Foto: Spurzem

Technisch der letzte Schrei ist 1965 der Halogenscheinwerfer, der die Lichtausbeute deutlich verbessert – womit die Ausleuchtung wenigstens annähernd dem Ansteigen der Motorleistungen entspricht. Die beruhigende Wirkung, zumindest so weit zu sehen wie der Bremsweg reicht, hat eine durchaus praktische Komponente: Seit Österreich 1955 wieder so richtig frei ist, gilt das nämlich auch beim Gasgeben außerorts.

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Bundesstraßen ist kein Thema, auf Autobahnen erst recht nicht – das zwölfjährige Reich hat in seiner Ostmark nur 16,8 Kilometer davon fertiggestellt, der Vier-Zonen-Staat nicht weitergebaut und die Zweite Republik bastelt damals noch hingebungsvoll an ihrem „Fleckerl-Teppich“, aus dem irgendwann A1 und A2 werden sollten.

1965 fehlt aber auch erstmals etwas – eine legendäre Veranstaltung, die davor jähr-lich Österreich streift, findet in diesem Jahr nicht mehr statt: Lüttich-Sofia-Lüttich, das letzte der unglaublichen Langstreckenrennen, bei denen die Verkehrsvorschriften aller durchfahrenen Länder als unwürdige Einschränkung fahrerischer Kreativität gelten. Mangels Highways ist dabei also auf den Landstraßen die Hölle los, man fährt damals mit dem, was die Engländer elegant „audience participation“, also Publikumsbeteiligung, nennen.

Bemerkenswerterweise gibt es praktisch keine Unfälle, vielleicht weil damals das beste aller Assistenzsysteme an Bord ist: der umsichtige, stets wachsame Co-Pilot, für dessen Einsatz eine eiserne Regel gilt: Er hat immer recht. Wer das 58 Jahre später auch den digitalen Nachfolgern in seinem Auto zutraut, beweist damit zumindest sehr viel Vertrauen in die Technik ...