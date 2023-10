Die NÖN in ganz Niederösterreich

So fällt zum Beispiel 1988 eine Entscheidung von großer Bedeutung: Die NÖN erscheint ab nun im Kleinformat. Eine weitere große Neuerung gibt es im Jahr 1998: Durch die Gründung der großformatigen Beilage NÖ Nachrichten wird der Ausbau der NÖN als umfassende Landeszeitung betont.

2004 erfolgt die Umstellung der Landeszeitung auf das Kleinformat. Vorher, nämlich 2003, erhält die NÖN mit der Burgenländischen Volkszeitung (BVZ) eine Schwester im Burgenland. Seit 2004 erscheinen die mittlerweile 28 Ausgaben der NÖN, die so ganz Niederösterreich abdeckt, übrigens durchgehend in Farbe. Auch gibt es einige Layoutreformen, den letzten Relaunch 2021, seit Jahren ist nun auch der Landesteil in die Lokalausgaben integriert.

Und: Viele Persönlichkeiten wie Harald Knabl, langjähriger Geschäftsführer und Erster Chefredakteur, Chefredakteur Martin Gebhart, Geschäftsführer Fritz Dungl, Herausgeberin Gudula Walterskirchen und viele mehr haben die NÖN auf ihrem Weg durch die Jahrzehnte begleitet. Seit 2017 lenken nun Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger als Chefredakteure die redaktionellen Geschicke, als Geschäftsführer ist Michael Ausserer seit Ende 2020 tätig, Sonja Planitzer (seit 2021) und Georg Schröder (seit März 2023) sind die Herausgeber des Niederösterreichischen Pressehauses.

Unter dieser Führungsmannschaft bewegt sich viel: Seit kurzem wird zum Beispiel mit einem neuen Redaktionssystem gearbeitet, Paid Content wurde eingeführt und es gibt die NÖN nun auch im TV – bewegte Zeiten in Wort und Bild!