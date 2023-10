Eine Chronik und tausende Zahlen

Im Gegensatz zu anderen Ressorts kann die Zahl 3.000, die sich wie ein roter Faden durch diese Ausgabe zieht, in der Chronik sehr erfreulich oder aber auch sehr unerfreulich wirken. Sie ist auch niemals eine Punktlandung, wir umkreisen hier den 3.000er in einem Auszug/Streifzug durch die verschiedenen Institutionen, die dieses Ressort inhaltlich berühren.

Erstes Beispiel: Gewaltschutz

Im Jahr 2022 hat das Gewaltschutzzentrum NÖ insgesamt 3.623 Personen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt beraten. Die Zahl bewegt sich leider stärker in Richtung 4.000: Denn 2021 waren es noch 3.241 Beratungen, 2020 waren es 3.101, im Jahr 2019 lag man noch knapp unter der 3.000er Marke. Die steigende Zahl an Beratungen bedeutet nicht zwingend mehr häusliche Gewalt: Die Bereitschaft, sich dagegen zur Wehr zu setzen, ist gestiegen.

Zweites Beispiel: Cybercrime

Laut Cybercrime-Report des Innenministeriums wurden im Jahr 2022 österreichweit 3.424 Erpressungen im Internet angezeigt. Das ist eine Steigerung um beinahe unglaubliche 89,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2021, wo es nur 1.804 angezeigte Fälle waren.

Bezüglich Cybercrime im engeren Sinn, also Angriffe auf Daten oder Computersysteme, gab es laut Innenministerium im Jahr 2018 noch 3.070 Anzeigen. 2022 waren es bereits 22.376. Das Internet erweist sich also als Segen und Fluch zugleich – obwohl es vernetzt und vieles vereinfacht, eröffnet es auch Kriminellen unzählige Möglichkeiten, sichtbar an den jährlichen Steigerungsraten. Oder anders formuliert: Im Bereich Cybercrime ist die Zahl 3.000 mittlerweile eine recht niedrige.

Im Bereich Cybercrime generell gab es im Jahr 2006 österreichweit 3.269 Anzeigen – heute würde man sich das wohl wünschen – laut polizeilicher Kriminalstatistik waren es im Jahr 2022 bereits 60.195 Anzeigen.

Drittes Beispiel: Freiwillige Feuerwehren NÖ

Die Einsatzbilanz des Landesfeuerwehrkommandos NÖ weist für 2021 insgesamt 3.298 gerettete Menschenleben aus – bei insgesamt 75.053 Einsätzen. Im Vorjahr 2022 konnten die Florianis insgesamt 3.560 Menschenleben retten – bei insgesamt 65.255 Einsätzen.

Viertes Beispiel: Kriminalstatistik NÖ

9.845 Gewaltdelikte wurden 2022 bei der niederösterreichischen Polizei angezeigt, das bedeutete ein Plus von 17,6 Prozent zum Jahr 2021 mit 8.369 Anzeigen. Exakt 2.712 angezeigte Straftaten entfielen dabei auf den Bereich Gewalt in der Privatsphäre. Im Jahr 2021 waren es mit 2.772 angezeigten Gewalttaten in der Privatsphäre fast genau so viele. Im Vergleich dazu lagen die Anzeigen bezüglich Gewaltkriminalität im Jahr 2019 bei 9.233 und im Bereich der Gewalt in der Privatsphäre bei 2.389.

Fünftes Beispiel: Rettungsdienst

Die Bilanz des Jahres 2022 des Rotes Kreuzes NÖ weist im Durchschnitt 2.900 Einsätze täglich aus. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach bei der Präsentation der Rot-Kreuz-Statistik von Rekordwerten in der Einsatz- und Leistungsbilanz: „Erstmals wurden mehr als eine Million Einsätze abgewickelt“, dies seien umgerechnet 2.900 Einsätze pro Tag, „in denen Menschen gerettet, versorgt, beraten und transportiert wurden“.

Sechstes Beispiel: Resozialisierung

Darum kümmert sich in Österreich in vielen Bereichen der Verein Neustart, den es natürlich auch in Niederösterreich gibt. Neustart hat in der Schulsozialarbeit im Jahr 2022 insgesamt 3.197 Sozialarbeitsstunden plus Gewaltpräventionstraining und Präventions-Informationsveranstaltungen geleistet.

Im Bereich der Suchtprävention wurden insgesamt 3.818 Sozialarbeitsstunden mit einzelnen Klienten oder in Gruppen geleistet. Im Bereich der Haftentlassenenhilfe betreut der Verein Neustart übrigens 3.382 Klientinnen und Klienten.

Siebentes Beispiel: Notruf NÖ

Im Jahr 2010 errang die Notruf-NÖ-Leitstelle das Zertifikat „Center of Excellence“ als einzige deutschsprachige Leitstelle unter den weltweit 3.000 Bewerbern. Vergeben wird diese Auszeichnung von der Akademie für Notfalldisposition in Salt Lake City. 2021 wurde Notruf NÖ neuerlich mit Center of Excellence zertifiziert, damit ist sie eine von zwei Leitstellen weltweit, die dieses Zertifikat dreimal in Folge erlangten.