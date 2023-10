Kultur-Geschichte: 3.000 Jahre und ein Schatz

„Niederösterreich ist voll von archäologischen Fundstellen.“ Sagt Michaela Binder. Eine der außergewöhnlichsten hat die (Bio-)Archäologin ausgegraben. Und darüber mit der NÖN gesprochen – über einen 3.000 Jahre alten Schatz, für die 3000. Ausgabe.

NÖN: Vor fast genau zwei Jahren machte die Archäologie in Niederösterreich Schlagzeilen – mit einem „Sensationsfund“. Wo war der? Was wurde da gefunden? Und worum ging's da überhaupt?

Michaela Binder: Da gibt's eine relativ lange Vorgeschichte. Im Zuge des UVP-Verfahrens vor dem Ausbau der Pottendorfer Linie zwischen Meidling und Wr. Neustadt hat man 2012 angefangen, den gesamten Trassenbereich abzusuchen. Mit Luftbildern, mit historischen Daten. Und bei der Begehung 2014 wurde eine Verdachtszone deklariert: in Ebreichsdorf. Dort sollten der Bahnhof und die Park-&-Ride-Anlage hinkommen. Und dort ist dann insgesamt 32 Monate gegraben worden – auf einer ungefähr acht Hektar großen Fläche.

Und was hat man gefunden?

Binder: Scherben aus der Spätbronzezeit, viele und direkt an der Oberfläche. Den Humus hat man zuerst mit einem Bagger abgeschoben. Und da waren die Fundstücke, im Humus, am Aushubhaufen: eine Goldschale, Golddrahtspiralen und ein Bündel aus Goldtextil. Da haben wir ein Riesenglück gehabt!

Die Archäologin: Ebreichsdorf-Projektleiterin Michaela Binder. Foto: Novetus GmbH

Wie war der Zustand?

Binder: Den Originalzustand kennen wir nicht. Die Goldschale war beschädigt, ein kleines Eckerl fehlte, das haben wir aber gefunden. Und das könnte man, etwa in den Restaurierwerkstätten des Bundesdenkmalamtes, auch rekonstruieren. Aber das wäre sehr aufwändig. Und der gefundene Zustand erzählt ja auch eine Geschichte.

Was ist gerade an diesem Fund so besonders?

Binder: Die Zusammensetzung ist einzigartig. Golddrahtspiralen kennt man von verschiedenen Fundorten. Aber ein Bündel eines Textils mit Goldfäden und mit Draht umwickelt – das wurde noch nie dokumentiert. Und was wirklich einzigartig ist: Wir haben hier die Gelegenheit, die Gemeinschaft einer Gesamt-Siedlung zu erforschen. Das ist das erste Mal in einer modernen Ausgrabung.

Wie groß war diese Siedlung?

Binder: Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Es sind sicher knapp 20 Hausgrundrisse für Familien. Wir stellen uns jetzt keine Städte vor, sondern Dörfer, mit ca. 100 Menschen.

Wozu brauchten diese Menschen Gold? Zur Bestattung?

Binder: Aus einem Grab stammt der Goldfund sicher nicht. Aber Gold hatte immer einen besonderen Wert, war immer etwas Seltenes. Und auch die Handwerkskunst ist etwas Einzigartiges. Auf der Goldschale finden sich allein 1.500 Einzelpunzen, wahrscheinlich mit kleinen Metallpunzen und einem Hammer angebracht. In der späten Bronzezeit gab es auch eine Differenzierung im Handwerk. Und soziale Unterschiede. Es gab Anführer, Oberhäupter, auch religiöse Oberhäupter. Und man kann davon ausgehen, dass religiöse Vorstellungen und auch Kulte eine Rolle spielten. Und diese Dekors – unten auf der Schale ist ein Sonnenrad mit Kreisaugen – findet man bis auf den Balkan und bis Norddeutschland. Es muss also auch einen regen Austausch gegeben haben, mit Süddeutschland, Ungarn, Böhmen.

Von welcher Zeit sprechen wir da?

Binder: Vom 10 und 11. Jahrhundert vor Christus, also zwischen 900 und 1.100 vor Christi Geburt – und damit 3.000 Jahre vor unserer Zeit. Die ganze Siedlung stammt vermutlich aus dem 14. Jahrhundert vor Christus, wurde aber wieder aufgegeben.

Der Schatz von Ebreichsdorf liegt jedenfalls seit August 2023 im Naturhistorischen Museum – und wurde diesem auch geschenkt.

Binder: Das ist wirklich sehenswert, eine neue Vitrine im Zentrum der Goldkammer, das ist schön geworden!

Aber fand man da nicht viel mehr als fünf Gold-Stücke?

Binder: Es sind tatsächlich 200 Bananenkisten. Das ist die Maßeinheit für archäologische Ausgrabungen. Und es wurde alles im Rahmen des Ausgrabungsprojektes angeschaut. Aber die Aufarbeitung dauert Jahre. Das passiert jetzt hoffentlich durchs Museum.

Sind da auch noch mehr Schätze dabei?

Binder: Nicht aus Gold. Aber da sind auch wertvolle Metallgegenstände dabei wie Vollgriffmesser mit Ritzverzierungen und 150 Bronzenadeln. Die Messer und ein paar der Nadeln liegen jetzt in der Museumsvitrine in der U3-Station. Und die stammen aus dem Altarm der Fischa, südlich der Siedlung von Ebreichsdorf, der hat damals sicher noch Wasser geführt. Und dort gab es vermutlich bewusste (Fluss-)Opferungen, das kennt man aus der Bronzezeit. Es gibt noch so viele faszinierende Objekte!

Gibt's auch noch andere, faszinierende Fundstellen in Niederösterreich? Die 3.000 Jahre alt sind?

Binder: Niederösterreich ist voll von faszinierenden Fundstellen! Im Weinviertel, rund um St. Pölten, südlich von Wien ... Zum Beispiel die Urnenfriedhöfe im Traisental, da gab es eine große Siedlung gerade in der Spätbronzezeit. Und es gibt auf jeden Fall noch mehr (zu finden)! Aber da müssten wir gar nichts neu ausgraben. Auf der West(bahn)strecke ist noch so viel nicht ausgewertet ... Und mit DNA- oder Isotopen-Untersuchungen tut sich so viel ...

Und was tut sich bei Ihnen gerade? Wo graben, was erforschen Sie? Und was kommt als Nächstes?

Binder: Ich persönlich habe gerade ein großes Projekt am Frauenspital in Wien am Laufen. Ich forsche vor allem an Skeletten, das ist mein Fachgebiet, die Erforschung menschlicher Skelettreste. Und die Rekonstruktion des Lebens, die in der „Bio-Archäologie“ steckt, ist ja das Grundlegende. In Niederösterreich haben wir auch einen mittelalterlichen Friedhof in Fischamend und in Hainburg, da fehlen uns aber noch die Mittel zum Weitermachen. Und in St. Pölten haben wir große Grabungen am Bischofsteich, wo die Tiefgarage neben dem Domplatz entstehen soll. Da bin ich nicht vor Ort, aber ich bin Projektleiterin. Das ist die größte zusammenhängende (Grabungs-)Fläche in der Stadt. Und da gibt's schon tolle Befunde, vom mittelalterlichen Kloster bis zur Römerzeit. Das wird aber sicher noch bis Anfang 2024 dauern!