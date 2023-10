NÖ Landtag: 3.000 Beschlüsse in eineinhalb Perioden

3.000 NÖN-Ausgaben sind seit 5. Oktober 1965 erschienen. Über so viele Tagesordnungspunkte debattiert der Landtag in etwa 1,5 Legislaturperioden. Seit der Erscheinung der ersten NÖN vor 58 Jahren waren es zigtausende.

Berichtet wurde seither über zwölf Landtags- und ebenso viele Gemeinderatswahlen. Über 500 Landtagsabgeordnete und -Regierungsmitglieder gestalteten das Land. Einige haben es besonders geprägt.

1965 hat Eduard Hartmann den gerade verstorbenen Leopold Figl als Landeshauptmann abgelöst. Ihm folgte Andreas Maurer, der NÖ zu einer eigenen Verfassung verhalf. Abgelöst wurde er von Siegfried Ludwig, dem das Land St. Pölten als eigene Hauptstadt zu verdanken hat.

Der Spatenstich für das Landhaus 1992 zählt zu seinen letzten Aktivitäten, bevor er an Erwin Pröll übergab, der NÖ in der nahen Geschichte wohl am stärksten seinen Stempel aufgedrückt hat. In seiner Zeit als Landeschef erschienenn insgesamt 1.300 NÖN-Ausgaben – mehr als einDrittel aller bisherr gedruckten Zeitungen.

Über ein „neues Kapitel“ wurde bei der „Hofübergabe“ an Erwin Pröll in der NÖN berichtet. Foto: NÖN-Archiv

Berichtet wurde darin über von Pröll initiierte Projekte wie den Campus Krems, MedAustron, das ISTA Klosterneuburg oder den Konzertstandort Grafenegg. In Summe wurden 28.672 Regierungsbeschlüsse unter seinem Vorsitz gefasst. Vor allen Errungenschaften musste Pröll bei seiner ersten Wahl 1993 aber eine Niederlage einstecken. Der heute 76-Jährige, der als volksnah und Machtmensch beschrieben wird, erreichte mit der ÖVP nur 44,2 Prozent – das zweitschlechteste ÖVP-Ergebnis seit 1945. Das schlechteste fuhr die Partei um die heutige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor wenigen Monaten, im Jänner 2023, ein.

Die SPÖ lag damals noch knapper bei der ÖVP, die immerzu den Landeshauptmann bzw. die Landeshauptfrau stellte. 1993 kamen die Roten auf 33,92 Prozent. Das stärkste rote Ergebnis waren 45,39 Prozent 1979. Obwohl die ÖVP mit Ausnahme der Perioden ab 1993, 1998 und 2023 immerzu mit absoluter Mehrheit regierte, prägten auch Sozialdemokraten das Land. Allen voran Bruno Kreisky, der kurz nach Erscheinen der ersten NÖN-Ausgabe, 1966, SPÖ-Landesparteiobmann wurde. Er gestaltete die NÖ-Sozialdemokratie mit, ehe er als Kanzler Österreich anführte und Meilensteine wie die Fristenlösung oder Gratis-Schulbücher setzte.

Bei den Sozialdemokraten hielten sich Hans Czettel und Ernst Höger am längsten. Sie führten die Roten je zwölf Jahre lang an. An Pröll kommen sie damit dennoch nicht heran. Er war 25 Jahre lang im Amt. Das übertrifft nur der oberösterreichische Ex-Landeshauptmann Heinrich Gleißner.

2017 wurde der Weg frei für die erste Frau an der Spitze des Landes – Johanna Mikl-Leitner. Unter ihrem Vorsitz wurden bisher 6.100 Regierungsbeschlüsse gefasst. Nach der Landtagswahl sorgte sie zudem für ein Novum in der NÖ-Politik: Seit Ende März regiert sie mit der von Udo Landbauer angeführten FPÖ. Damit gestaltet nun eine Partei die Landespolitik ganz vorne mit, die beim Erscheinen der ersten NÖN-Ausgabe erst 2,99 Prozent der Wählerinnen und Wähler hinter sich versammeln konnte. Mittlerweile sind es 24,19 Prozent.

Grüne und NEOS sind jünger als die NÖN

Die heutigen Oppositionsparteien, NEOS und Grüne, gab esbeim Erscheinenn der ersten Ausgabe noch nicht. Die Vorgängerpartei der Grünen, die Vereinte Grüne Österreichs, kandidierte 1983 erstmals für den Landtag. Als „Die Grünen“ standen sie ab 2003 auf dem Stimmzettel. Die NEOS sind mit ihrem Einzug 2018 die jüngste politische Kraft in NÖ.