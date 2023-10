Politisches Zentrum St. Pölten: Der lange Weg zur Hauptstadt

Im Regierungsviertel in St. Pölten arbeiten 3.000 Menschen. Beamtinnen und Beamte sowie 56 Landtagsabgeordnete und neun Regierungsmitglieder gestalten und verwalten dort das Land. Das war nicht immer so. Bis 1986 hatte Niederösterreich keine eigene Hauptstadt.

Die Politik für das größte Bundesland wurde in Wien gemacht – obwohl die beiden Länder bereits seit 1922 getrennt sind. Der Landtag tagte im jetzigen Palais Niederösterreich in der Herrengasse im ersten Bezirk – bis der damalige Landeshauptmann Siegfried Ludwig (ÖVP) mit einer Nebenbemerkung in einer Pressekonferenz am 15. Februar 1984 den Grundstein für eine eigene Landeshauptstadt legte.

56 Prozent stimmten für eigene Hauptstadt

Ludwig kündigte an, das Thema Hauptstadt nun final diskutieren zu wollen, nicht wie die Jahre zuvor in Dauerschleife, aber ergebnislos. Daraufhin wurde eine Werbekampagne rund um den legendären Slogan „Eine Land ohne Hauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft“ gestartet. Trotz anfänglichen politischen Gegenwinds – auch in den eigenen Reihen – kam es am 1. und 2. März zur Volksbefragung.

56 Prozent der Stimmberechtigten votierten damals für eine eigene Hauptstadt. St. Pölten setzte sich gegen Krems, Baden, Tulln und Wiener Neustadt durch. Diese Entscheidung war Grundlage für einen Landtagsbeschluss am 10. Juli 1986. Da wurde die Landesverfassung geändert und St. Pölten zur neuen Hauptstadt ernannt. Mit der SPÖ einigte sich die ÖVP jedoch darauf, auch die anderen Regionen des Landes zu fördern.

Was viele vor einem Jahr noch als Utopie bezeichneten, ist eingetreten, Niederösterreich hat eine eigene Hauptstadt: Das stand am 15. Juli 1986 auf der Titelseite der NÖN zu lesen. Foto: Archiv

In Niederösterreich kam es zu einem Investitionsschub. Die Landespolitikerinnen und -Politiker mussten dennoch ganze elf Jahre lang weiter nach Wien pendeln, um die Zukunft Niederösterreichs zu gestalten. Erst am 13. September 1992 wurde der Spatenstich für das heutige Regierungsviertel in St. Pölten gefeiert — auf einem Platz, an dem sich bisher eine Kleingartensiedlung und ein Fußballplatz befunden hatten.

Als Ludwig den Spaten in die Erde drückte, flatterten blau-gelbe Ballonfiguren in die Lüfte. Entworfen hat das heutige Regierungsviertel der Wiener Architekt Ernst Hoffmann.

Landtag tagte 1997 erstmals in St. Pölten

Im Spätherbst 1996 wurde schließlich der erste Teil des Regierungsviertels fertiggestellt. 600 Beamtinnen und Beamten übersiedelten nach St. Pölten.

Ihre Kolleginnen und Kollegen folgten einige Monate später. Am 21. Mai 1997 tagte der Landtag erstmals in Niederösterreich. 1998 wurde dann auch der Kulturbezirk mit Klangturm, Festspielhaus und Museum Niederösterreich eröffnet.

Investiert wurden in den Bau des Regierungsviertels in St. Pölten damals 6,7 Milliarden Schilling – bei den damaligen Kosten wären das jetzt umgerechnet ganze 163.000-mal 3.000 Euro.