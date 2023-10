Von Hickersberger bis Baumgartner: Alles begann mit 3.000 Schilling

3.000 Schilling Salär (samt Prämien) und zwei gebrauchte VW-Busse als Ablöse: Damit lockte die Wiener Austria das damals 18-jährige Amstettner Talent Josef Hickersberger in die Erste Liga. Der ASK Amstetten durfte sich über die fahrbaren Untersätze freuen und der spätere Teamchef über eine Karriere, die ihn bis in die deutsche Bundesliga führen sollte. Viele Niederösterreicher traten in seine Fußstapfen.

So billig wie beim „Hicke“-Deal im Jahr 1966 geht's heute aber nicht mehr zu, wenn talentierte Kicker den Verein wechseln. Das beste Beispiel datiert aus dem heurigen Sommer.

Österreichs teuerster Kicker: Christoph Baumgartner. Foto: APA/Fohringer, HELMUT FOHRINGER

27 Millionen Euro ließ sich RB Leipzig die Dienste von Christoph Baumgartner kosten. Eine stattliche Ablöse, die Hoffenheim für den St. Leonharder lukrieren konnte – und die höchste, die je ein Österreicher eingespielt hat. Zuvor hielt Marko Arnautovic den Rekord.

Für den Routinier legte Shanghai 25 Millionen Euro auf den Tisch, um ihn 2019 von West Ham United zu kaufen. Nun ist ein Niederösterreicher die Nummer eins im Ranking der teuersten Austro-Kicker.

Vom Jauerling-Cup in die Königsklasse

In der NÖN war schon früher über „Baumi“ zu lesen. Viel früher – nämlich über ein neunjähriges Talent des SV Horn, das die Waldviertler 2009 zum Sieg beim Jauerling-Cup geschossen hat.

Ob in der Sporthauptschule Gars oder später bei der AKA St. Pölten: Die NÖN begleitete den heutigen Nationalspieler, den Edeltechniker, auf seinem Weg nach oben – und zum rot-weiß-roten Rekordkicker. „Leipzig ist einer der spannendsten Vereine in Europa, einer, mit dem man Titel gewinnen kann“, sieht Baumgartner die sportliche Herausforderung im Zentrum.

Vor eineinhalb Jahrzehnten war Erwin „Jimmy“ Hoffer in aller Munde. Der Tribuswinkler sorgte mit dem U20-Nationalteam (Platz vier bei der WM in Kanada 2007) für Furore. Die NÖN stellte den Stürmer schon früher ins Rampenlicht – beispielsweise 1999, als Hoffer mit der Auswahl der Jugendgruppe Baden die Alterskollegen aus dem Südosten (übrigens mit Thomas Panny, Hoffers späterem Mitspieler in der erfolgreichen ÖFB-U20) hinter sich ließ.

Zu seinen Glanzzeiten ein Millionenmann: Erwin „Jimmy“ Hoffer. Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Bei Rapid mutierte das ungleiche Sturmduo Hoffer/Stefan Maierhofer zum Publikumsliebling. Der SSC Neapel klopfte an und legte fünf Millionen Euro Ablöse für den damals 22-Jährigen auf den Tisch. Im Jahr 2009 noch der Topwert für einen österreichischen Bundesligaspieler.

4,5 Millionen hatte drei Jahre zuvor der Burgenländer Martin Stranzl bei seinem Transfer zu Spartak Moskau eingebracht. Summen, die im heutigen Profifußball zum Transferalltag gehören. Und gebrauchte VW-Busse gibt's 2023 auch nicht mehr als Zugabe ...