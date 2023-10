Neulengbach: Wohnen am Klosterberg

In einer idyllischen Ruhelage, nur wenige Gehminuten vom Ortszentrum von Neulengbach entfernt, wird gerade eine Alpenland Wohnanlage mit 101 geförderten Wohnungen (Miete mit Kaufoption) fertiggestellt. Diese kann noch heuer bezogen werden. Die Wohnungen sind auf sieben kleinteilige Baukörper verteilt und so fügt sich das Wohnquartier harmonisch in die natürliche Umgebung ein. Noch gibt es freie Wohnungen mit 2 bzw. 3 Zimmern und Wohnflächen von ca. 48 bis 77 m².

Verkaufsberaterin Michaela Mijatovic empfiehlt: "Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie einen individuellen Besichtigungstermin. Sichern Sie sich eine der noch verfügbaren Wohnungen." Die Lage im Nordosten des Stadtzentrums bietet die perfekte Kombination aus bester Infrastruktur und ruhigem Wohnambiente. Das Stadtzentrum ist bequem in nur etwa 5 Minuten zu Fuß erreichbar.

Foto: Alpenland

Jede Wohneinheit verfügt über großzügige persönliche Rückzugsflächen, sei es ein privater Garten, eine Terrasse oder ein Balkon. Das Grünraumkonzept dieser Anlage wurde sorgfältig entwickelt. Die allgemeinen Grünflächen sind mit Spielplätzen und erholsamen Zonen ausgestattet, perfekt für gemütliche Stunden mit den Nachbarn oder entspannte Momente im Freien. Zusätzlich zu den Gemeinschaftsbereichen steht ein zentral gelegener Gemeinschaftsraum mit einem eigenen Freibereich für Feiern, Quartiersfeste und Veranstaltungen zur Verfügung.

Die Wohngebäude sind von einem privaten Fuß- und Radweg umgeben. Fahrradabstellplätze sowie Kinderwagenräume sind den Gebäuden zugeordnet und befinden sich entweder im Erdgeschoss oder auf der Tiefgaragenebene. Zusätzliche Abstellanlagen mit Fahrradbügeln sind in unmittelbarer Nähe der Gebäude geplant. Die gesamte Anlage ist autofrei gestaltet, um eine ruhige und sichere Umgebung zu gewährleisten. Eine gemeinsame Tiefgarage mit 133 Parkplätzen verbindet die einzelnen Häuser, und alle Gebäude sind direkt von der Tiefgarage aus über Treppen und Aufzüge erreichbar.

Sichern Sie sich Ihr neues Zuhause in dieser außergewöhnlichen Wohnanlage von Alpenland und erleben Sie die Vorzüge einer harmonischen Umgebung, die modernen Lebensstil und Natur vereint. Vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin und lassen Sie sich von diesem einzigartigen Wohnprojekt inspirieren!

Kontakt

Mijatovic Michaela Foto: Marius Höfinger

Michaela Mijatovic (02742/204-252 bzw. verkauf@alpenland.ag)

Weitere Information und verfügbaren Wohnungen: www.alpenland.ag/we/IW00100002409

Projektupdate aus Bauphase!