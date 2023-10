Qualität, Service und begeisterte Kunden

Die Erfolgsgeschichte des Autohauses beginnt 1989, da wurde in Neulengbach bei Markersdorf ein Grundstück angekauft und ein Händlervertrag mit Toyota abgeschlossen. Der Baubeginn erfolgte schließlich im November 1989, und die feierliche Eröffnung fand am

1. Mai 1990 statt. Zum Zeitpunkt der Neueröffnung befanden sich der Autoverkauf inkl. Schauraum, der Kundenbereich, eine KFZ- Werkstätte, sowie ein Ersatzteillager mit einem Reifenhandel in einem Gebäude.

Die erste Betriebserweiterung auf 1.000 m² wurde im Jahr 1995 durchgeführt. Eine Spenglerei und eine Einbrennlackiererei für Pkws und Lkws (bis zu 3,5 t) für alle Marken und Typen kam hinzu.

Die zweite Betriebserweiterung wurde im November 2002 durchgeführt, wobei der Schauraum und der Kundenbereich wesentlich vergrößert wurden. Außerdem beschloß Familie Frech eine Reparaturannahme und einen neuen Gebrauchtwagenplatz zu errichten.

Die Eröffnung fand im April 2003 statt, wobei sich die verbaute Fläche seither auf 1.780 m² beläuft.

Standort Neulengbach

Laurenzistraße 1

3040 Markersdorf

Tel.: +43 2772 54514

Fax.: +43 2772 54514 4

E-Mail: office@toyota-frech.at

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 07:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00 Uhr.

Damit wir uns für Sie ausreichend Zeit nehmen können, bitten wir Sie vor Ihrem Besuch einen Termin zu vereinbaren. Im Fahrzeughandel auch gerne außerhalb der Geschäftszeiten.

Im Jänner 2004 wurde in St. Pölten das Autohaus Nadlinger übernommen und somit ein zweiter Standort geschaffen. Dieser trägt nun dazu bei, dass die AUTO FRECH Ges.m.b.H. den kompletten Bezirk betreuen kann.

Nach zahlreichen Umbauarbeiten im Jahr 2004 steht einer optimalen Erfüllung der Kundenwünsche nichts mehr im Wege. Der neue Schauraum setzt die neuen Toyotamodelle optimal in Szene, und die erweiterten Büroräumlichkeiten bieten genügend Platz für eine ideale Kundenbetreuung.

Neben einer Erweiterung der Werkstätte um eine neue Halle und einer optisch ansprechenden Gestaltung der Außenanlagen wurde außerdem eine Direktannahme mit moderner Prüfstraße geschaffen und eine eigene Waschstraße für Kundenfahrzeuge errichtet.

Standort St. Pölten

Porschestrasse 10

3100 St. Pölten

Tel.: +43 (0)2742 881041

Fax.: +43 (0)2742 881041-21

E-Mail: stp@toyota-frech.at

Öffnungszeiten Verkauf:

Montag bis Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr und Samstag 9:00 bis 12:00 Uhr

Terminvereinbarungen außerhalb der Geschäftszeiten möglich!

Werkstätte und Ersatzteillager:

Montag bis Donnerstag 7:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:30 Uhr,

Freitag 7.30 bis 12:00 Uhr und 12.30 bis 14.30 Uhr

www.toyota-frech.at