Faerber² - Wohnen im Grünen mit optimaler städtischer Infrastruktur

Aufgeteilt auf zwei Gebäude, mit einer gemeinsamen Tiefgarage unterkellert, entstehen 40 freifinanzierte 2-4 Zimmer-Eigentumswohnungen mit Größen von rd. 50 bis 96 m². Der Vertrieb der Wohneinheiten startete erst vor kurzem, die Kaufpreise der aktuell noch verfügbaren Tops beginnen bei 239.000 Euro.

Viel Platz für schönes Wohnen – in Ihrem neuen Zuhause in der Färberstraße 13-15. Foto: Visualisierung ©Renderbild

Die Wohneinheiten bestechen durch hochwertige Ausstattung und beste Wohnqualität sowie eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Sie eignen sich sowohl für Singles und Paare als auch für Familien. Jedes Top in der Färberstraße 13-15 in Bad Vöslau verfügt über private Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse oder Balkon.

Zusätzlich gibt es ansprechend gestaltete Allgemeinflächen mit einem großzügigen Kinderspielbereich. Im Sinne der Nachhaltigkeit sind moderne Energiestandards wie eine Photovoltaik-Anlage in Kombination mit Fernwärme oder auch ein Energie-Management-System für E-Ladestationen für Pkws vorgesehen.

Foto: Visualisierung ©Renderbild

In der Umgebung des Projekts „Faerber²“ befinden sich Bildungseinrichtungen, Supermärkte und auch zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung oder aktiven Freizeitgestaltung wie beispielsweise Parks, die Geymüllerhalle oder das Bad Vöslauer Thermalbad. Nur rund neun Gehminuten entfernt liegt der Bahnhof Bad Vöslau, von welchem aus man in rund 20 Minuten per Bahn zum Bahnhof Wien Meidling gelangt

Daten & Fakten:

Projektadresse: Färberstraße 13-15, 2540 Bad Vöslau

40 Neubauwohnungen, freifinanziertes Eigentum

2-4 Zimmer-Wohnungen

Wohnungsgrößen rd. 50-96 m²

jedes Top mit persönlicher Freifläche

provisionsfrei

Tiefgarage

Kaufpreise der noch verfügbaren Wohnungen starten bei 239.000 Euro

Ihr Kontakt zur neuen Wohnung:

Sabine Anzeletti | Tel.: +43 2742 93089-301 | faerberstrasse15@nid.immo

Foto: zVg

Alle Infos

https://faerberstrasse15.at

Aufgeteilt auf 2 Gebäude entstehen 40 Eigentumswohnungen. Foto: Visualisierung ©Renderbild

Energieeffizienz:

spezifischer Heizwärmebedarf (Änderungen zufolge technischer Notwendigkeiten vorbehalten):

Stiege 1: HWB Ref.SK 34,3 kWh/m²a | HWB SK 34,3 kWh/m²a | fGEE, SK = 0,71

Stiege 2: HWB Ref.SK 27,3 kWh/m²a | HWB SK 27,3 kWh/m²a | fGEE, SK = 0,68