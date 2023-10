KOLL.home – modernes, qualitativ hochwertiges Wohnen in zentraler Lage

Die Wohneinheiten bestechen durch hochwertige Ausstattung: Echtholz-Parkettböden, Fußbodenheizung, funkbetriebener Außensonnenschutz, Fernwärmeanschluss sowie teilw. bodentiefe Fenster. Jedes Top in der Kollonitschgasse 5 in 2700 Wr. Neustadt verfügt über private Außenbereiche wie entweder Eigengarten, Terrasse, Loggia oder Balkon.

Zusätzlich gibt es ansprechend gestaltete Allgemeinbereiche im Freien sowie einen Gemeinschaftsraum mit Zugang zum Innenhof. Zudem werden anmietbare Elektro-Carsharing Pkws am Gelände angeboten.

Viel Platz für schönes Wohnen – in Ihrem neuen Zuhause. Foto: Visualisierung ©Renderbild

In der Umgebung des Projekts „KOLL.home“ befinden sich – neben dem Hauptbahnhof Wiener Neustadt, von welchem aus man per Zug in rd. 23 min. nach Wien-Meidling gelangt – sowohl Bildungseinrichtungen, Supermärkte als auch zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung oder aktiven Freizeitgestaltung.

Foto: Visualisierung ©Renderbild

Das breit gefächerte Gastronomie-, Sport- sowie Kulturangebot, Parks und die nahe gelegenen Ausflugsziele sind zu Fuß, mit dem Rad, mit öffentlichen Verkehrsmittel oder auch mit dem Auto schnell und unkompliziert erreichbar. Ob in die Therme, zum Golfen, zum Wandern oder zum Skifahren – von Ihrer neuen Wohnung aus sind Sie in kurzer Zeit in Ihrem individuellen Freizeitparadies.

Daten & Fakten:

Projektadresse: Kollonitschgasse 5, 2700 Wiener Neustadt

67 Neubauwohnungen, freifinanziertes Eigentum

2-4 Zimmer-Wohnungen

Wohnungsgrößen rd. 40-100 m²

jedes Top mit persönlicher Freifläche

provisionsfrei

bezugsfertig Ende 2023

Tiefgarage

Kaufpreise der noch verfügbaren Wohnungen starten bei 202.000 Euro

Alle Infos zu Ihrer neuen Wohnung:

www.kollonitschgasse5.at | EHL Wohnen | Tel.: +43 1 512 76 90-460

Foto: zVg

Energie effizienz:

Daten gem. Energieausweis vom 10.06.2021. Änderungen zufolge technischer Notwendigkeiten vorbehalten – spezifischer Heizwärmebedarf:

Stiege1: HWB Ref.SK 34,9 kWh/m²a | HWB SK 31,7 kWh/m²a | fGEE, SK = 0,75

Stiege2: HWB Ref.SK 27,4 kWh/m²a | HWB SK 21,1 kWh/m²a | fGEE, SK = 0,72