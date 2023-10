Lagerhaus St. Pölten Mitsubishi stellt den neuen Colt vor

Foto: Mitsubishi Motors

A m 8. Juni 2023 wurde der brandneue Mitsubishi Colt der Weltöffentlichkeit vorgestellt und wird diesen Herbst in ganz Europa erhältlich sein. Diese Rückkehr in das europäische B-Segment ist ein wichtiger Schritt für die Marke und knüpft nahtlos an Mitsubishis Erfolgsgeschichte in Österreich an.