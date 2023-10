Die Sportskanonen starten in die neue Saison

St. Pölten hat es sich zum Ziel gemacht, „Fittest City of Austria“ zu werden. In Zusammenarbeit mit St. Pöltner Sportvereinen gibt es daher heuer wieder das abwechslungsreiche Programm der Neigungsgruppen für Kinder und Jugendliche. Dabei stehen 23 Sportarten zur Auswahl, bei denen die Gesundheit, soziale Kompetenz und Teamfähigkeit gefördert wird.

Foto: Magistrat St. Pölten

Ziel der Neigungsgruppen ist es, ein kostenloses Sportangebot zur Verfügung zu stellen und damit das Interesse der Kinder und Jugendlichen an Bewegung zu fördern. Nur in vereinzelten Fällen – bei hohen Nebenkosten – wird ein geringer Teilnahmebetrag eingehoben. Mitmachen können alle Kinder mit Wohnsitz in St. Pölten – je nach Sportart ab 5 Jahren bis zum vollendeten 16. Lebensjahr.

Foto: Magistrat St. Pölten

Das Projekt der Neigungsgruppen wird laufend erweitert: heuer neu sind Basketball und Fußball für Mädchen sowie Ballsport Special Needs. Ab September geht es wieder los.

Foto: Magistrat St. Pölten

Download Neigungsgruppen Folder