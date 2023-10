Jede gute Beziehung lebt von Beständigkeit!

PIA ist der Vorreiter für ganzheitliche Mobilitätslösungen aller Art und setzt dabei auf Beratung, Verkauf, Abo, Finanzierung und Service. In Niederösterreich ist PIA unter anderem mit den Betrieben Porsche St. Pölten und Porsche St. Pölten Süd vertreten. Die St. Pöltner Standorte sind seit 26 Jahren ein fixer Bestandteil in der Automobilbranche und beschäftigen 120 Mitarbeitende, davon 15 Lehrlinge.

Foto: Porsche St. Pölten

In einer Zeit, in der der Automobilsektor im Wandel ist, hat Porsche St. Pölten stets die Vision und das Engagement bewahrt, um die höchsten Standards in Bezug auf Kundenservice, Innovation und Leidenschaft aufrechtzuerhalten. Das verdankt Porsche St. Pölten seinen Mitarbeitenden.

Die Mitarbeitenden von Porsche St. Pölten sind das Herzstück des Unternehmens. Sie sind nicht nur Experten in ihrem jeweiligen Bereich, sondern teilen auch eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich Österreich mobil zu machen. Den Mitarbeitenden wird eine breite Palette von Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten geboten. Durch die Investition in die Weiterbildung der Mitarbeitenden kann nicht nur das persönliche und fachliche Wachstum gefördert werden, sondern es kann auch ein Beitrag geleistet werden das Unternehmen langfristig zu stärken.

Foto: Porsche St. Pölten

Porsche St. Pölten ist stolz darauf, ein Team aus talentierten Individuen mit vielfältigem Hintergrund und unterschiedlichen Fähigkeiten zu haben. Diese Vielfalt trägt dazu bei, innovative Ideen zu fördern und unsere Kund:innen einen bestmöglich Service zu bieten . Unser Teamgeist und unsere Zusammenarbeit sind der Schlüssel zu einem anhaltenden Erfolg.

Für weitere Informationen zu den Jobmöglichkeiten bei Porsche St. Pölten besuchen Sie: www.porsche-holding-karriere.com

Porsche St. Pölten

Breiteneckergasse 2

3100 St. Pölten

Telefon +43 505 91123

www.porschestpoelten.at