„Es geht immer wieder aufwärts“

NÖN: Seit 1965 hat sich Niederösterreich vom Agrar- und Industrieland zum Dienstleistungs- und internationalen Forschungsstandort gemausert. Was waren die drei wichtigsten Hebel für diese Entwicklung?

Johannes Schedlbauer: Ein enormer Hebel war die Entwicklung einer Bildungslandschaft. Vor 3.000 NÖN-Ausgaben hat es in Niederösterreich noch keine Fachhochschule gegeben. Jetzt zählen wir zu den größten Fachhochschul-Bundesländern. Gleichzeitig hat die klassische universitäre Entwicklung die Forschung vorangetrieben. Ein zweiter, wichtiger Hebel aus Sicht der Wirtschaft war die aktive Betriebsansiedlungspolitik. Wirtschaftskammer und Land NÖ haben mit Clustern, Technopolen oder Betriebsgebieten einen enormen Anreiz für ausländische Investoren geschaffen, der bis heute wirkt. Und drittens hat Niederösterreich die breite Wirtschaftsstruktur aus Gewerbe, Handel, Logistik und Industrie als Standort vorangebracht und von der starken Verbundenheit mit der Wachstumsregion Wien und Umgebung profitiert.

Seitdem hat sich nicht nur die Zahl der Betriebe verdreifacht, auch das Bruttoregionalprodukt ist um 3.000 Prozent auf 65 Milliarden Euro angewachsen. Was waren die ausschlaggebenden „Wohlstandsgeneratoren“ für NÖ?

Schedlbauer: Die Industrie und das produzierende Gewerbe haben über diesen langen Zeitraum für steigende Produktivität gesorgt. Sie waren und sind der Treiber für den Wohlstand. Der zweite, ganz große Treiber war der Handel einschließlich Dienstleistungssektor. Wir haben auch eine schöne Entwicklung beim Tourismus und bei Informationsdienstleistungen. Aber NÖ ist traditionell ein Produktionsland: Wir sind ein Top-Agrarland, aber auch im Produktionsbereich Handel und Gewerbe stark.

Auch Abwärtstrends zeichnen sich seit 3.000 NÖN-Ausgaben ab: Die Lehrlingszahlen liegen im Jahr 2022 um 10.000 niedriger als noch im Jahr 1965. Fachkräftemangel war also kein Thema für die Betriebe von damals?

Schedlbauer: Ja, weniger. Aber anteilig haben wir heute genauso viele Lehrlinge wie Schülerinnen und Schüler: Ein Drittel wählt die Lehre, zwei Drittel eine schulische Laufbahn. Der Fachkräftemangel hat eine demographische Ursache: Wir haben einfach weniger junge Menschen als früher. Das ist das Dilemma.

Johannes Schedlbauer leitet als geschäftsführender Direktor die Wirtschaftskammer Niederösterreich. Foto: Rita Newman

Wichtig ist jedenfalls, dass wir uns die Zuversicht, dass es immer wieder aufwärts geht, erhalten. Das war immer so und das wird auch jetzt so sein. Johannes Schedlbauer, WKNÖ-Direktor

Die Babyboomer, die Um-1965 Geborenen, stehen vor der Pensionierung. Die Zeiten des großen Wirtschaftswachstums sind längst vorüber. Rekordinflation, Energiekrise und Stagnation bremsen die NÖ-Wirtschaft derzeit aus. Was haben die jungen Erwerbstätigen und Unternehmer in Zukunft zu erwarten?

Schedlbauer: In der Wirtschaft hatten wir immer schon Auf- und Abwärtsbewegungen. Was das vergangene Jahrzehnt von denen davor unterscheidet, ist, dass diese Auf- und Ab-Zyklen immer enger werden. Das müssen sowohl Unternehmer als auch Erwerbstätige stärker in ihren Planungen berücksichtigen - dass etwa Aufträge plötzlich einbrechen können oder die eigenen Kosten rapide steigen. Wir werden auf Dauer nicht alles mit Steuergeld, Förderungen oder anderen Automatismen abfangen können. Darauf müssen wir uns einstellen und damit umgehen, wie Menschen auch schon früher mit Herausforderungen umzugehen gelernt haben und ihre Herausforderungen bewältigt haben. Wichtig ist jedenfalls, dass wir uns die Zuversicht, dass es immer wieder aufwärts geht, erhalten. Das war immer so und das wird auch jetzt so sein.

Aus Ihrer Sicht, was sollten sich Politiker und Unternehmerinnen von heute von den Wirtschaftstreibenden aus den sechziger Jahren abschauen?

Schedlbauer: Wir sind als Wirtschaftskammer von Julius Raab (Anm, ÖVP-Landesparteichef, Bundeskanzler und Präsident der „Bundeswirtschaftskammer“ zwischen 1945 und 1961 ) im Jahr 1946 wieder gegründet worden. Damalige Politiker-Generationen haben sich sachpolitisch durch eine besonders hohe Bereitschaft, in längeren Zeiträumen zu denken, ausgezeichnet. Umgekehrt sind die politischen Herausforderungen heute natürlich viel schneller und vielfältiger als früher. Aber über Wahlperioden hinaus zu denken und zu handeln, ist zweifellos wichtig.

Von diesen früheren Generationen können wir auf jeden Fall lernen, dass man sich nicht zurückwerfen lässt, dran bleibt und nach Lösungen strebt, die man mit der Familie, dem Umfeld und Mitarbeitern sucht. Die Bereitschaft für die nächsten Generationen zu denken und zu handeln ist enorm wichtig. Von Menschen, die Unternehmen aufbauen, die investieren, die Verantwortung übernehmen, die langfristig denken, profitieren wir alle. Ich kenne zahlreiche Unternehmerinnen bzw. Unternehmer, die 55 Jahre alt sind und genau wissen, wer ihnen nachfolgt. Die investieren auch weiterhin. Wo dagegen die Nachfolge ungewiss ist, neigt man leicht dazu, nicht mehr zu investieren – und später will dann niemand diesen Betrieb kaufen bzw. übernehmen. Dieses Denken in die nächste Generation hinein: Das können wir uns von früheren Generationen als Vorbild nehmen und abschauen.