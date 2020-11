NÖN: 44 Jahre Georg Schröder und die NÖN – wie hat alles begonnen?

Georg Schröder: Als ich 1976 unter dem damaligen Geschäftsführer Herbert Binder ins NÖ Pressehaus kam, konnte ich natürlich nicht wissen, wie lange die Reise dauern und wohin sie mich führen würde. Ich wusste aber schon als 15-jähriger Lehrling, dass ich ein Teil der NÖN-Welt sein wollte. Ich mochte ihn, diesen Geruch nach altem Papier und Druckerschwärze. Ich mochte das Klackern der Schreibmaschinen, wenn ich Texte aus der St. Pöltner Redaktion (damals noch in der Gutenbergstraße) abholen musste.

Welche Stationen haben Sie durchlaufen?

Schröder: Der Bogen spannt sich vom Schriftsetzer und Typografiker – Berufe, die es heute gar nicht mehr gibt – über Redakteur für die Ausgaben Wienerwald, Tulln und St. Pölten, Chef vom Dienst und Mitglied der Chefredaktion, Vertriebs- und Produktionsleiter bis zum Prokuristen.

Sie wechselten von einem rein technischen Beruf in den Journalismus. Warum?

Schröder: Ich war immer vom Zeitungsmachen fasziniert und wollte selbst gestalten, bewegen, eine Zeitung machen und für „G’schichten“ sorgen. Auf dem zweiten Bildungsweg absolvierte ich eine Journalistenausbildung. Meinem internen Lehrmeister – dem ehemaligen Chefredakteur-Stellvertreter Anton Johann Fuchs – bin ich heute noch dankbar.

Vom Lehrling zum Prokuristen – eine beeindruckende Karriere- leiter. Worauf sind Sie besonders stolz?

Schröder: Schwer zu sagen. Ich bin seit 44 Jahren im Haus und erledige meine Aufgaben mit derselben Leidenschaft wie zu Beginn. Auch wenn es etwas pathetisch klingen mag: Die Arbeit in der großen NÖN-Familie ist ein Geschenk an mich, ein Geschenk, das ein erfülltes Berufsleben ausmacht. Und eines hat sich nicht geändert: die Freude, jede Woche wieder das Wunderwerk Zeitung rechtzeitig unter die Menschen zu bringen.

Über welches Ereignis/Erlebnis schmunzeln Sie heute noch?

Schröder: Über einen Erfolg in meiner Zeit als Redaktionsleiter in St. Pölten. Tageszeitungen waren uns als Wochenzeitung in der Aktualität immer einen Schritt voraus. Bis auf dieses eine Mal: Es war 2004 ein Knaller, als Matthias Stadler Willi Gruber als Bürgermeister ablöste. Wir erfuhren Montagabend nach dem Erscheinen unserer Ausgabe davon. Noch in der Nacht stampften wir ein Extra aus dem Boden, das Dienstagfrüh in der Stadt verteilt wurde. Alle St. Pöltner redeten über die „NÖN-G’schicht“. Die Tageszeitungen hinkten dieses eine Mal einen Tag hinterher.

Was waren die einschneidendsten Änderungen im Zeitungswesen in dieser Zeit?

Schröder: Die Technik! In den 80er-Jahren war das Zeitalter analoger Fotografie, analoger Telefonie. Nachrichten kamen per Fax, Fotos von der Filmrolle wurden in der Dunkelkammer entwickelt. Was heute stein- zeitlich anmutet, war damals innovativ: Artikel wurden auf Schreibmaschinen getippt, dann in ein Lichtsatzsystem übertragen. Man sah bis zum Schluss nicht, wie das final aussah. Metteure montierten einzelne Textblöcke auf Leuchttischen auf die Seite. Alles nur mehr eine blasse Erinnerung an Zeiten, in denen vieles per Hand gemacht wurde. Heute planen unsere Redakteure die Ausgaben in den Newsrooms auf dem Bildschirm und senden sie per Knopfdruck an die Druckerei. Gleichzeitig füttern sie die digitale NÖN-Welt mit tagesaktuellen Inhalten.

55 Jahre NÖN – wo sehen Sie die „Zeitung der Niederösterreicher“ in zehn Jahren?

Schröder: Die Branche ändert ihr Gesicht derzeit fast jährlich. Es tauchen immer wieder neue Entwicklungen, neue Gefahren, neue Möglichkeiten auf. Es wird nicht mehr reichen, Chronist einer Region zu sein. Aber ich bin überzeugt, wenn wir den Menschen attraktive Geschichten mit Spannung und Nutzwert für ihren Lebensalltag liefern, dann wird es die NÖN auch in zehn Jahren noch geben. In gedruckter und digitaler Form.

Blick in Ihre Zukunft: Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft ohne das NÖ Pressehaus vor? Ohne – geht das überhaupt? Einmal NÖN, immer NÖN …

Schröder: Da haben Sie recht! Wen die NÖN einmal packt, den lässt sie nicht mehr los. Aber alles hat seine Zeit. Wenn es in ein paar Jahren so weit ist, habe ich mehr Zeit für meinen zweiten „Beruf“ als Bezirksfeuerwehrkommandant.