Hochwasser 2002. Eine der größten Naturkatastrophen ereignete sich kurz nach der Jahrtausendwende 2002, als ein Dauerregen im August beinahe das ganze Land unter Wasser setzte. Nahezu alle Regionen des Bundeslandes waren betroffen, die Schäden beliefen sich auf rund drei Milliarden Euro.

Vierfach-Mord in Mauerbach. Im Jänner 2006 ereignete sich in Mauerbach bei Wien ein Familiendrama, bei dem der Vater vier seiner fünf Töchter ermordete. Die Familie sollte aus ihrem Haus ausziehen, eine Situation, die den bis dahin unauffälligen Mann überfordert haben dürfte. Nach mehrstündiger Flucht vor der Polizei tötete er sich selbst.

Natascha Kampusch. Für weltweites Entsetzen sorgte der Fall Natascha Kampusch: Sie wurde 1998 als Zehnjährige von Wolfgang Priklopil in Wien entführt und acht Jahre lang in einem Verlies in Straßhof gefangen gehalten, ehe sie sich am 23. August 2006 befreien konnte. Kampusch lebt heute in Wien.

Der Fall Fritzl. 2008 hielt erneut ein unfassbarer Kriminalfall die Welt in Atem: der des Josef Fritzl. Er sperrte seine Tochter Elisabeth 1984 in ein Kellerverlies im eigenen Haus in Amstetten, hielt sie dort 24 Jahre lang gefangen und zeugte mit ihr sieben Kinder. Als eines davon schwer erkrankte, konnte Elisabeth ihren Peiniger im August 2008 überreden, sie freizulassen. Die Familie lebt heute mit neuer Identität irgendwo in Österreich, Josef Fritzl selbst sitzt in Krems-Stein eine lebenslange Haftstrafe ab.

Geiselnahme in Klosterneuburg. Am 22. März 2011 stürmte ein Wolfsgrabener die Bezirkshauptmannschaft Wien Umgebung, schoss mehrmals auf den Leiter der Forstabteilung und nahm eine BH-Mitarbeiterin als Geisel. Nach einem Streit um illegale Aufschüttungen hatte sich der Amokläufer rächen wollen. Die Geisel konnte nach Stunden unverletzt befreit werden, der Attentäter beging Selbstmord. Das Schussopfer verstarb zwei Wochen nach der Attacke.

Amoklauf in Annaberg. Vier Menschenleben forderte der Amoklauf von Alois Huber am 17. September 2013 in Annaberg. Seit Langem war die Polizei einem Wilderer auf der Spur gewesen, an jedem verhängnisvollen Tag fühlte sich Huber – wieder einmal illegal auf der Pirsch – in

die Enge getrieben, erschoss einen Rettungssanitäter, zwei Polizisten und einen CobraBeamten. Dann floh der Mörder in sein Haus in Großpriel im

Bezirk Melk und beging dort Selbstmord. Die Polizei fand in seinem Anwesen unzählige

Waffen.

Staatsverweigerer im Waldviertel. Im Jahr 2014 tauchten im Waldviertel seltsame Gestalten auf, die seither Verfassungsschutz und Gerichte auf Trab hielten: die Staatsverweigerer. Eine Gruppierung dieser Verschwörungstheoretiker, der OPPT (One People’s Public Trust), wollte in Hollenstein eine Gerichtsverhandlung gegen eine Sachwalterin abhalten. Die Polizei verhinderte das, 2015 standen einige OPPT-Mitglieder am Landesgericht Krems vor dem Richter – diesmal einem echten.