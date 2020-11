Erwin Pröll: Für mich persönlich war die NÖN beruflich natürlich eine wichtige Informationsquelle und Orientierungshilfe. Im Büro hatten wir Woche für Woche sämtliche NÖN-Bezirksausgaben. Daraus konnte man einen guten Überblick über das Geschehen in den einzelnen Regionen bekommen. Die NÖN trägt Niederösterreich nicht nur im Namen, sondern sie trägt ganz entscheidend zum Landesbewusstsein und zur Landes-Identität bei. Sie ist eine Landeszeitung, an der niemand im Land vorbeikann. Und auch heute gehört die NÖN – in Form meiner Hollabrunner Bezirksausgabe – zur Pflichtlektüre.

Was war Ihr eindrucksvollstes Erlebnis mit der NÖN?

Pröll: Ein besonders eindrucksvolles Erlebnis war die NÖN-Pilgerreise in den Vatikan im Jahr 2008. Organisiert von der NÖN sind damals rund 800 Pilger aus allen Teilen Niederösterreichs nach Rom gereist, weil Niederösterreich den Christbaum für den Petersplatz gespendet hat. Gemeinsam haben wir nicht nur den Christbaum offiziell übergeben, sondern konnten in einer Audienz auch mit Papst Benedikt XVI. zusammentreffen. Das waren sehr bewegende und unvergessliche Momente.

Sie haben als Landeshauptmann oft NÖN-Telefonsprechstunden abgehalten. Warum?

Pröll: Die NÖN-Telefonsprechstunden wurden zu einem echten Fixpunkt – sowohl für die Leserschaft der NÖN wie auch für mich. Wichtig waren sie mir aus drei Gründen: Zum einen, weil es einen direkten Kontakt mit den Bürgern gab. Zum Zweiten haben die Telefonsprechstunden meiner Auffassung von bürgernaher Politik entsprochen: Jemand hat ein Anliegen, das er dem Politiker sagt, und der kümmert sich darum. Und zum Dritten hat mich immer die breite Palette von Anliegen fasziniert, die an mich herangetragen wurden – eigentlich gab es nichts, was es nicht gab.

Welcher war der außergewöhnlichste Anruf?

Pröll: Ein Anrufer hat mich mit seiner Führerscheinabnahme wegen Trunkenheit am Steuer konfrontiert. Damals galt noch die 0,8-Promille-Grenze, und der Mann war erbost, dass er seinen Führerschein abgeben musste, wo doch der Alko-Test nur 0,7 ergeben hatte. Ich hab ihn dann aufgefordert, mir das Test-Ergebnis vorzulesen, was der Anrufer, hörbar überzeugt von seiner Unschuld, auch gemacht hat: „Was i Ihna g’sagt hab. Alkoholgehalt in der Atemluft 0,7 Milligramm pro Liter.“ Es dauerte ein wenig, um den Mann aufzuklären, dass die gemessenen 0,7 Milligramm verdoppelt werden müssten, um den tatsächlichen Promillewert zu erhalten. Letztlich sah er aber ein, dass er in Wahrheit 1,4 Promille gehabt hatte.

Sehr oft gab es Dankesschreiben aus dem Landeshauptmann-Büro nach Spaziergänger-Berichten in der NÖN. Was ist für Sie das Besondere an unserer Rubrik?

Pröll: Die Spaziergänger-Berichte haben oft von sehr menschlichen Begebenheiten erzählt, die von Nachbarschaftshilfe, Eigeninitiative oder Idealismus geprägt waren. Das wollte ich mit einem offiziellen Dank des Landes zusätzlich wertschätzen. Außerdem habe ich über die Spaziergänger-Berichte viele kleine Probleme kennengelernt, die ich sonst nie erfahren hätte.

Was haben Sie an der NÖN besonders schätzen gelernt?

Pröll: Das Alleinstellungsmerkmal, sozusagen die DNA der NÖN, ist der Grundsatz: Information aus der Region – für die Region, aus dem Land – für das Land. Auch wenn diese Philosophie von manchen belächelt wird: Darin liegt das Erfolgsgeheimnis der NÖN. Wie kaum eine andere Zeitung ist die NÖN in der unmittelbaren Umgebung der Leserinnen und Leser verwurzelt und vermittelt so Nähe zum Bürger. In der heutigen schnelllebigen, globalisierten und informationsreichen Zeit ein unschätzbarer und nach wie vor ersehnter Wert, den es zu bewahren gilt. Genau dafür wünsche ich dem gesamten Team weiterhin Erfolg und alles Gute.