Schwierig, so ein Rückblick. Weil da immer irgendwas fehlt. Weil da so viel Unterschiedliches war, in Niederösterreichs Kulturlandschaft, in den letzten 55 Jahren. Und so viel Visionäres, gar Revolutionäres war da auch. Hier ein Auszug.

Die Theater. Die waren nicht nur schon lange vor 1965, als vor 55 Jahren, da. St. Pöltens Stadttheater, heute Niederösterreichs Landestheater , hat schon im Herbst 1820 angefangen zu spielen – als Bürgertheater (und auch als Ballsaal). Badens (Jubiläums-) Stadttheater hatte sogar noch früher, 1775, sein erstes „Komödienhaus“. Niederösterreichs wichtigste Kleinkunstbühne, die St. Pöltner Bühne im Hof , ist dagegen ein bisschen jünger. Am 1. April 1990, also heuer vor 30 Jahren, hat Mimi Wunderer die Türen in der Linzerstraße geöffnet.

Im Vergleich dazu ist St. Pöltens Musik-, Theater-, Tanz- und Zirkus-Haus, das von Klaus Kada mitten im St. Pöltner Regierungsviertel geplante Festspielhaus , mit seinen 23 Jahren (NÖs Tonkünstler spielten zur Eröffnung am 1. März 1997) noch ein Kind. Und war mit seinen aufsehenerregenden Außenansichten, seinen knapp über 1.000 Sitzplätzen (auf den gestreiften „Liegestühlen“) und seinen internationalen Programmen inklusive eigener, niederösterreichischer Ballettkompanie doch einer der ersten „Leuchttürme“ in Niederösterreichs Kulturlandschaft.

Die Leuchttürme. Die gibt’s aber nicht nur im Kulturbezirk. Sondern auch mitten im Schlosspark. Dort, in Sichtweite des Metternich’schen Märchenschlosses Grafenegg , musizierte – wieder – NÖs Tonkünstlerorchester (das seither auch zwei niederösterreichische Residenzen hat, eine in St. Pölten, eine in Grafenegg) am 22. Juni 2007 das erste Mal im von Marie-Therese Harnoncourt und Ernst J. Fuchs geplanten Wolkenturm – mit grandioser Akustik, romantischer Kulisse und spektakulärer Architektur für rund 1.700 Besucher unter freiem Himmel. Ein Jahr später eröffnete Grafeneggs künstlerischer Leiter, Star-Pianist Rudolf Buchbinder, seinen zweiten Konzertsaal: das an die historische Reitschule angebaute, 1.300 Plätze fassende Auditorium .

Keine Töne, sondern Bilder beherbergt Niederösterreichs jüngster „Leuchtturm“ in Sachen Kultur: die von Bernhard und Stefan Marte geplante Landesgalerie NÖ , am neu gestalteten und eigens umbenannten Kremser Museumsplatz zwischen Kunsthalle und Karikaturmuseum. Seit 25. Mai 2019 stellt Gründungsdirektor Christian Bauer dort auf fünf Ebenen, zwischen schiefen Wänden und weiten Blickachsen (von Stein bis Göttweig), anfangs auch gegen vielerlei Ressentiments, vor allem architektonischer Art, Kunst aus – auch und immer wieder von Egon Schiele.

Die Festivals. Pioniere waren in NÖs Kulturlandschaft aber auch – und gerade – die Festivals. Bijan Khadem-Missaghs Kammermusikfestival Allegro Vivo „eroberte“ ab Sommer 1979 im wahrsten Wortsinn das Waldviertel. Helmut Pilss initiierte schon 1978 Pfingstkonzerte im Melk er Stift, 1992 eröffnete Umberto Eco die ersten Internationalen Barocktage . Stephan Rabls Szene Bunte Wähne spielte ab 1991 erstmals Kinder- und Jugendtheater im Waldviertel – im selben Jahr, als Wiens Musik-Uni ihren ersten Sommercampus, heute ISA , am Semmering eröffnete.

Niederösterreichs Sommertheater spielen dagegen noch länger. Am längsten die Sommerspiele Melk , die mit William Shakespeares „Was ihr wollt“ schon im Sommer 1961 die Sommertheatersaison eröffneten – nicht am Donauarm am Fuße des Stiftes, sondern vor dem Gartenpavillon, im Park des Stiftes.