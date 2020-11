Es geht stetig bergauf. Die Straße ist eng und wird gefühlt immer enger. Und schon wieder eine Kurve. Jetzt will auch noch ein Traktorfahrer runter, wo es hinaufgehen soll. Knapp, aber doch geht sich alles aus. Rechts ein Haus, links ein Bauernhof, immer wieder Kühe, die diesen sonnigen Herbsttag genießen. Schön ist es hier, wunderschön. Dieser Ausblick, dieses Panorama. Schon am Ziel? Nein, es geht noch weiter hinauf. Schließlich ein Wegweiser vor einer Hofeinfahrt: Kerschenbach 45. Angekommen!

Kaum eingeparkt, kommt Aloisia Steigenberger flotten Schrittes und lächelnd entgegen. In der gemütlichen Wohnküche nehmen wir am großen Tisch Platz und plaudern bei Kaffee und Kuchen. Über ihren Ehemann Johann, den sie beim Tanzen kennengelernt hat und mit dem sie vor 55 Jahren diesen Bauernhof hier in der Marktgemeinde St. Veit an der Gölsen mit Wald- und Milchwirtschaft übernommen hat. Sie erzählt über ihre vier Töchter und ihre 24 Enkerl. Und über den plötzlich Tod ihres Mannes vor drei Jahren.

„Er hat 1965, wie wir hierher gezogen sind, die Lilienfelder NÖN abonniert“, erinnert sich die rüstige 78-Jährige. Und: „In dieser Zeit ist der Briefträger nur einmal in der Woche zu uns heraufgekommen. Und da hat er jedes Mal die NÖN mitgebracht.“ Seitdem kommen die Nachrichten aus der näheren Umgebung und aus ganz Niederösterreich Woche für Woche mit der NÖN nach Kerschenbach 45. „Ich war Bezirksbäuerin und mein Mann im Aufsichtsrat bei der Molkerei. Schon alleine deshalb wollten wir immer wissen, was los ist in der Gemeinde und im Bezirk.“

Und das will die Altbäuerin noch immer. So liest sie nach getaner Arbeit, abends in aller Ruhe, hier am großen Küchentisch, von vorne bis hinten die NÖN. Und damit ist sie in der Familie nicht die Einzige: „Oft ruft eine meiner Töchter an, um zu fragen, ob ich das schon gelesen habe“, erzählt sie. Bei den Steigenbergers gehören die Niederösterreichischen Nachrichten einfach dazu, seit 55 Jahren!