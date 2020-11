Als die erste „NÖN“ erschien, schrieb man 1965. Was verbinden Sie mit diesem Jahr? Familiengeschichte(n)? Weltgeschichte(n)?

Ursula Strauss: Noch relativ wenig, denn ich bin ja erst neun Jahre später geboren worden. Das Erste, was mir zu den 1960er-Jahren einfällt, ist: „make love not war“. Aber genau das Gegenteil war der Fall, denn 1965 fielen die ersten Napalmbomben.

Zehn Jahre später, 1975, fingen Sie wahrscheinlich gerade an zu gehen. Wann fingen Sie mit dem (Schau-)Spielen an? Oder was hat Ihre Kindheit sonst geprägt?

Strauss: Ich habe, seit ich denken kann, mit den Nachbarskindern, meinen Puppen, Stofftieren und allem, was ich in die Finger bekommen habe, gespielt. Meine Fantasie ist mit den Märchenfiguren auf die Reise gegangen, wenn meine Mama mir vorgelesen hat. Ich habe nach wie vor einen starken Bezug zu Märchen, Sagen und Geschichten, die ein gewisses Geheimnis haben. Ansonsten hat mich natürlich meine Familie stark geprägt, mein Vater, meine Brüder und natürlich meine Mama. Dieses Aneinander-Wachsen hört ja Gott sei Dank nicht auf und begleitet, fordert und bereichert mich in dem Maß, in dem auch meine Familie gewachsen ist und weiterwächst.

Wann sind Sie das erste Mal aufgetreten? Und konnten Sie sich damals vorstellen, das irgendwann auch beruflich zu machen?

Strauss: Das erste Mal aufgetreten bin ich bei den Pfadfindern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich war die Maria beim Krippenspiel – und unglaublich aufgeregt. Es folgten Sketch-Abende, Raimund-Interpretationen, Schattenspiele, und und und … Ich habe mich damals auf der Bühne sicherer gefühlt als im normalen Alltag.

Diesen Beruf ernsthaft ausüben zu wollen, habe ich mir aber selbst als Gedanken immer verkniffen, dazu war ich zu schüchtern und zu weit weg von der großen Stadt. Als ich dann 17 wurde, kam der Gedanke an die Schauspielerei mit einer derartigen Wucht wieder hoch, dass es mir nicht mehr möglich war, ihn zu ignorieren.

Was war Ihre erste „Schlagzeile“? Wann haben Sie Ihr erstes Interview gegeben? Und was ist Ihre erste Erinnerung an die NÖN?

Strauss: Ich würde vermuten, es war eine Schlagzeile in der NÖN die Melker Sommerspiele betreffend. Meine erste Erinnerung an die NÖN ist aber mit meinem Vater verbunden, der ja als Pöchlarner Bürgermeister auch sehr oft in der Zeitung stand.

Gehört eine Zeitung und gerade eine Lokalzeitung sozusagen zur „Familie“? Las – und liest – da die Familie über Sie? Und wurde oder wird da vielleicht sogar ausgeschnitten oder gesammelt, was in der Zeitung steht?

Strauss: Ich habe einen sehr lieben Onkel, meinen Onkel Rudi, der alle Artikel sammelt und für mich aufbewahrt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Tatsächlich ist es so, dass die NÖN bei uns in der Familie regelmäßiger „Zeitungsbegleiter“ ist und wir sie auch innerhalb der Familie weitergeben. Ich bin ja nicht die Einzige, die in der Zeitung steht. Abgesehen von meinem Vater früher sind ja auch meine Brüder immer wieder durch ihre Berufe und Qualifikation Teil der Berichterstattung.

Was wünschen Sie sich? Für sich und für das, was – in der Zeitung oder woanders – über Sie geschrieben wird?

Strauss: Wahrhaftigkeit.